El parto de Gaza

En Gaza se está engendrando un nuevo mundo. Un mundo cruel e injusto nacido del brutal sacrificio de un pueblo y de la deshumanización de quien lo alienta o permite. Es éticamente imposible justificar el horror de Gaza. Pero, atrapados en la simpleza de la polarización, hay quien busca argumentos para no compartir espacio con los críticos de la masacre. Ahí está el portavoz popular de la Asamblea de Madrid afirmando que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa a la población antes de bombardearla. ¿Hemos perdido el juicio, la moral, la dignidad y todo lo que nos hace humanos? Están arrasando Gaza. Decenas de miles de muertos. Barrios residenciales en el punto de mira, hospitales y escuelas como objetivos, periodistas asesinados para acallar la verdad, hambruna provocada y tiros al que se acerca a los puntos de reparto de alimento. "Gaza arde", manifestó con orgullo el ministro de Defensa israelí. "Ya hemos terminado la fase de demolición", afirmó un sonriente ministro israelí de Finanzas. "Ahora tenemos que construir", remachó relamiéndose ante el supuesto plan de negocios de Trump para la Franja de Gaza. Un genocidio para promover un colosal proyecto inmobiliario. ¿No es para tanto?

Encima, esa insultante acusación de antisemitismo ante cualquier crítica a la barbarie. ¡Ya basta de simplismos baratos! Es el gobierno de Israel -y no todos los judíos de la faz de la tierra- el que está masacrando a los gazatís. Es ese gobierno el que lleva 15 años facilitando la financiación de Hamás para mellar la unidad palestina. El mismo gobierno que ha practicado una siniestra política de apartheid sobre un pueblo que tiene todo el derecho a vivir en su tierra.

Israel no es una dictadura, tampoco es un país roto después de décadas de salvaje ocupación como Palestina. Israel, como sus defensores no se cansan de repetir, es un país democrático cuya ciudadanía elige en las urnas a sus dirigentes. No se puede culpar a todos los israelís de las atrocidades que comete su gobierno, pero sí se les puede -se les debe- exigir responsabilidad. Sancionar a Israel, directa o indirectamente (penalizando su representación), es negarse a aceptar la (a)normalidad de un genocidio. Es apoyar a tantos israelís que se oponen a la política criminal de Netanyahu. Es evidenciar a sus defensores cuál es la perversa naturaleza de su gobierno (ellos no podrán apelar a la ignorancia, como hicieron la mayoría de los alemanes que masacraron a sus antepasados). Es defender el propio futuro de Israel: ¿de veras creen que la paz se engendrará de su particular 'solución final'? Y es defender el futuro de todos, también del nuestro.

El mundo de la guerra quiere imponerse. Cada día estamos viendo señales. Putin juguetea con Europa, mientras Trump se burla de ella. Discursos y actos que promueven la crueldad y el odio cada vez son recibidos con más entusiasmo. La idea de un poder brutal gana adeptos. Sabemos hacia dónde vamos: la arbitrariedad del fuerte y la destrucción y humillación del débil. Gaza es el germen. Si, enredados en absurdas cuitas partidistas, callamos ante el insoportable atropello a la vida humana, seremos dignos ciudadanos de ese mundo inmisericorde. No es una cuestión de derechas o de izquierdas, de una religión o de otra, de patriotas de un color u otro, es civilización o barbarie. Derechos o intemperie. El mal pisoteando el bien. Nuestra paz también arde en Gaza.