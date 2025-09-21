Una ley pionera para poner orden y dignidad en el transporte urbano

Los taxis protestan bloqueando las Rondas de Barcelona / Zowy voeten / EPC

Después de una década de tenaz lucha del sector del taxi, Catalunya está a punto de dar un paso histórico. La nueva ley de transporte de viajeros de hasta 9 plazas, que se encuentra en su fase final antes de ser registrada en el Parlament, es el resultado directo de muchos años de movilización social, de resistencia legal y de negociación política. Esta norma pionera no solo pondrá fin a la presencia desregulada de las VTC urbanas, sino que también sentará las bases para regular las plataformas digitales que durante demasiado tiempo han operado sin asumir responsabilidades.

Esta ley no nace de ninguna improvisación ni de un impulso corporativista. Es una norma que bebe de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que ha sido trabajada durante más de dos años por técnicos, juristas, direcciones generales y representantes políticos de diversas fuerzas parlamentarias. Es una ley de país, responsable, legalmente sólida y socialmente necesaria.

Su objetivo no es castigar a nadie, sino poner orden en un sector esencial para la movilidad urbana, defender el interés general, garantizar derechos laborales y evitar que la economía de plataforma degrade el servicio público y las condiciones de vida de los trabajadores. La nueva ley establece claramente que si una empresa quiere operar con vehículos y conductores, deberá hacerlo como empresa de transporte regulada, con sede fiscal en Catalunya, sujeta a licencia y bajo control público. Ya no valdrá escudarse en una 'app' para evitar responsabilidades legales, laborales y fiscales.

Además, esta ley sustenta sus limitaciones de licencias y autorizaciones en criterios reconocidos por el TJUE como razones imperiosas de interés general (RIIG). Nos referimos a criterios ambientales, de gestión del espacio público, de congestión urbana y de planificación del transporte, que han sido validados jurídicamente en tres sentencias fundamentales: el caso Élite Taxi vs Uber (TJUE, C-434/15, 2017), el caso Startaxis vs Primaria Municipiului Bucureşti (TJUE, C-62/19, 2020), y muy especialmente, el caso Prestige and Limousine SL vs Área Metropolitana de Barcelona (TJUE, C-50/21, 2023), que sistematiza y legitima plenamente el uso de las RIIG como fundamento para la regulación del sector.

Este reconocimiento jurídico europeo demuestra que la regulación no solo es legal, sino necesaria para proteger la calidad de vida urbana. Defender estas razones de interés general es defender un modelo de ciudad habitable, sostenible y justicia social. Es un proyecto de ciudad y país, no solo una reivindicación del sector del taxi o de un partido determinado.

Ahora bien, la desaparición de las VTC urbanas no debe significar la exclusión de miles de personas del mercado laboral. Al contrario: la ley abre una oportunidad real para los 3.000 conductores de VTC que hoy trabajan en Catalunya. El sector del taxi se encuentra en un momento de expansión y renovación y necesita profesionales formados, con experiencia y ganas de construir un servicio digno. Estas personas pueden ser perfectamente absorbidas por el sector del taxi, en condiciones legales, con derechos laborales y estabilidad.

La nueva ley también defiende el catalán, estableciendo el conocimiento de la lengua como requisito para ejercer. Esto garantiza que los millones de trayectos anuales del taxi sean también un espacio de vida en catalán, de servicio público y de cohesión.

Desde Élite Taxi celebramos que esta ley sea una realidad cada vez más cercana. Y confiamos en que los partidos que han trabajado —PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP— estén a la altura y la registren conjuntamente.El taxi ha hecho su parte. Ahora toca cumplir con el taxi, con los trabajadores y con el país.