¿Y si hablamos en serio del tema de la vivienda?

Hay indicios suficientes para asegurar que la vivienda es el principal tema de conversación de los españoles desde hace más de un año. Es la plasmación más clara del hundimiento de la clase media que arrastramos por la manera como salimos de la crisis financiera del 2008. En las dificultades de acceso a la vivienda confluyen al menos tres factores: el aumento de la demanda consecuencia de los cambios en las formas de vida, los desplazamientos internos de población, el uso vacacional y los expats; la lentitud de la generación de suelo y la tramitación de los proyectos constructivos y los cambios legislativos que producen los efectos contrarios a los que buscaban sus impulsores.

Desde hace tiempo, quienes intervienen en el mercado de la vivienda, sea desde el ámbito estrictamente privado o el cooperativo, nos explican en voz baja que las instituciones no están tomando decisiones en la buena dirección. Vamos, que las medidas que anuncian no solventarán los problemas que pretenden atajar. Más bien al contrario y, sobre todo, que no lo conseguirán a la velocidad necesaria. Los gestores públicos, por su parte, nos confiesan que no se atreven a tomar otro tipo de medidas porque quienes más intervienen en estos debates se oponen frontalmente a ellas. Para buscar cómo salir de este bucle, Prensa Ibérica (el grupo editor al que pertenece EL PERIODICO) y Santander decidimos no quedarnos con los brazos cruzados y por ello hemos puesto en marcha el Observatorio Social de la Vivienda Prensa Ibérica-Santander. El primer paso es medir hasta qué punto esa distancia entre lo que se tendría que hacer y lo que los ciudadanos apoyan es tan grande. Con la colaboración de BeBarlet presentamos hoy los primeros resultados de este barómetro que en los próximos meses pondrá foco concreto en algunas comunidades autónomas y abrirá un debate con todos los actores implicados para tratar de acabar con esa brecha. Un proyecto más en nuestro propósito de ser el diario de los que se comprometen en el progreso de las personas sin destruir el planeta. Con nuevos aliados.