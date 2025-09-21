¿Catalunya va como un cohete?

Hace pocos meses, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decía que “la economía española ya no va como una moto, va como un cohete”. Es una imagen iluminadora: un país disparado hacia el futuro, veloz e imparable. No quiero entrar aquí sobre la veracidad de la afirmación, pero sí aprovechar para preguntarme: y en Catalunya, ¿de verdad vamos como un cohete? Cmo pasa a menudo, podemos hacerle decir casi cualquier cosa a las cifras.

Entre 2000 y 2022, el PIB catalán ha crecido casi un 50% en términos reales. Sobre el papel, si solo miráramos el crecimiento del PIB podríamos decir que vamos bien. Pero si la economía catalana es un cohete, este cohete no nos hace llegar mucho lejos. El PIB per cápita y la renta disponible de las familias siguen estancados. En el mismo periodo, la población ha pasado de 6,3 a más de 8 millones de habitantes, y el PIB per cápita prácticamente no se ha movido. ¿Qué ha pasado? Pues que el pastel es más grande, pero las raciones son las mismas.

Este fenómeno es excepcional. En países como Italia, el PIB per cápita lleva décadas estancado, y Grecia todavía arrastra la crisis de la deuda. Pero incluso allí, cuando el PIB crece, la renta per cápita suele crecer un poco también. En Catalunya, en cambio, lo que tenemos es un crecimiento cuantitativo sin mejora del bienestar. Crecemos porque somos más, no porque seamos más ricos.

La razón es sencilla: la productividad está estancada. No hemos crecido porque trabajamos mejor, con más conocimiento y valor añadido, sino por tener a más gente trabajando en sectores poco competitivos. Turismo masivo, servicios de baja cualificación y salarios bajos han sido el motor de este supuesto 'cohete'. Es un modelo insostenible, porque se basa en añadir pasajeros, pero sin mejorar el motor.

Y este modelo no es solo catalán. De hecho, nos pasa cuando hemos asumido el modelo español. Nos pasó con la burbuja inmobiliaria de 2008, y nos pasa ahora, con un modelo basado en servicios como el turismo masivo. Modelos especulativos, con beneficios para unos pocos y precariedad para la mayoría. Si miramos atrás, cuando Catalunya se asemeja demasiado al modelo productivo español no nos acostumbra a ir bien.

En cambio, cuando en nuestra historia hemos sabido diferenciarnos para encontrar un rumbo propio —introdujimos la industrialización, o liderar el comercio, la inversión extranjera o las exportaciones— nos ha ido bien. Por lo tanto, cuando Catalunya apostó por la industria y la exportación, crecimos; cuando hemos copiado el modelo especulativo español, hemos retrocedido. Cada vez que Catalunya se asemeja demasiado al modelo económico español, pinchamos.

La realidad es que Catalunya no va como un cohete. O solo va por algunos. El presidente Sánchez y el president Illa solo tendrían que preguntarle a los catalanes y las catalanas para saberlo. Como mucho, es un cohete que hace ruido y deja humo, pero avanzar, no avanza mucho. Un crecimiento sin productividad y sin más bienestar es más bien un globo hinchado que cada vez ocupa más espacio, pero cualquier pinchazo lo deshincha.

A pesar de que en los últimos 25 años la industria ha pasado del 27% al 19% de nuestro PIB, hoy todavía lideramos el 21% de las exportaciones españolas y mantenemos un tejido industrial fuerte. Continuamos teniendo potencialidades, pero necesitamos desarrollarlas. Es cierto que Catalunya no tiene todas las palancas para decidir su modelo: fiscalidad, infraestructuras, política industrial y energética se deciden, desgraciadamente, desde Madrid. Pero, en todo caso, tenemos que saber hacia dónde queremos ir.

¿En qué sectores apostamos nuestro crecimiento? Si queremos que la gente viva mejor, hay que apostar por un nuevo modelo catalán basado en la productividad, la innovación, los salarios justos. Un modelo económico con trabajos y tiempos de calidad, que aseguren vidas de más calidad.