El caníbal de Netanyahu

Mientras el intrépido Trump apunta ahora a Afganistán, Bibi Netanyahu sigue a lo suyo en Gaza. Y en paralelo tomando posesión de Judea y Samaria a un ritmo voraz, a expensas de los sufridos labradores palestinos, expuestos a los caprichos de los colonos fanáticos, armados hasta los dientes y parapetados tras el Tsahal.

Porqué siendo terrible el cobarde e incesante bombardeo de los dos últimos años en Gaza, lo definitivo va a ser la ocupación progresiva de Cisjordania que se cuece a fuego lento con la apropiación de tierras que perpetran los colonos extremistas parapetados tras el Tsahal, eficaz colaborador. Todo ilegal según el derecho internacional y Naciones Unidas. Pero si en algún momento importó, hoy no importa a nadie. O por lo menos no tiene efecto alguno más allá de retóricas y cansinas condenas. O reconocimientos al estado de Palestina, esta vez Portugal. Pero eso no echa ni un milímetro atrás no ya a Netanyahu en Gaza si no a cualquier pintoresco colono en Cisjordania dispuesto a dar cumplimiento al mandato divino de cosecha propia, el de la tierra para el que se la queda a punta de pistola.

En el abc del Likud, Naciones Unidas es un ente antisemita. O por lo menos de parte. Bibi tiene un chiste para retratar el sesgo del organismo internacional. Un inglés, un americano y un israelí acaban en la olla de unos caníbales. Antes de comérselos les conceden un deseo, whisky y filete los primeros mientras el israelí exige una patada en el trasero del aníbal que mece la olla. Luego de dársela, el israelí saca una pistola, vacía el cargador y liquida a todos los caníbales. Atónitos, sus compinches le preguntan por qué no hizo uso de la pistola desde el primer momento a lo que el israelí responde que es para evitar ser tildado de agresor por Naciones Unidas.

Lo único que prevalece en Tierra Santa es la razón de la fuerza en nombre del Altísimo. La fuerza de la razón sería otro chiste del premier israelí, un hombre tan inteligente como determinado a exprimir su fuerza militar sin compasión alguna.