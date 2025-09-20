Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | La nueva agenda vital

Agnès Marquès

Agnès Marquès

Periodista

Barcelona

Y tú, ¿de qué te vas a morir?

Los niños que nacieron el día de la muerte de Robert Redford vivirán sin incertidumbre si la inteligencia artificial aprende a predecir las enfermedades

Robert Redford en el estreno de 'Our souls at night', el 27 de septiembre del 2017 en Nueva York.

Robert Redford en el estreno de 'Our souls at night', el 27 de septiembre del 2017 en Nueva York. / Andy Kropa / AP

Hay toda una era entre la muerte de Robert Redford, el martes, y la publicación de la revista 'Nature', el miércoles, del nuevo modelo de inteligencia artificial que podrá predecir las enfermedades que uno padecerá. Dos mundos que coinciden en la misma semana solo para darse la mano y dejarse ir. Uno estará cada vez más lejos, quieto para siempre como una fotografía mientras el otro seguirá en movimiento a toda velocidad, desplazándonos también hacia atrás a nosotros. Los niños que nacieron el día de la muerte de Robert Redford se dirán, estupefactos: imagínate antes, nuestros abuelos, que no sabían qué les iba a pasar ni cuándo. Un cambio esencial en la idea de la vida.

Sabrán vivir con ello. Esa es otra enorme diferencia, vivir sin incertidumbre. Y si no la hay, dónde quedarán la filosofía e incluso la fe. El sentido de la vida dejará de estar en las preguntas y pasará a estar en las respuestas. Respuestas anticipadas, programadas y proyectadas en un calendario. Y entonces uno ya no se preguntará si vivirá mucho o poco, sino cómo llenar los huecos hasta que llegue la fecha que le corresponda. Una especie de agenda vital, con un principio y un final visibles, donde cada gesto será pensado a la luz de ese destino innegociable.

Quizá sea el fin del existencialismo. Sartre decía que estábamos condenados a ser libres, a decidir sin garantías ni destino escrito. Pero si la vida se convierte en un calendario ya revelado, ¿qué quedará de esa libertad? ¿Seguiremos eligiendo, o solo habitaremos el guion que nos revelará una analítica? Y el pobre Kierkegaard con aquello de que la vida auténtica era la incertidumbre y dar un salto al vacío.

Quizá algunos lo vivan como una liberación: no tener que temer lo desconocido, poder prepararse, calcularlo todo. Otros, en cambio, sentirán que la vida ha perdido la mitad de su misterio, esa zona ciega que obligaba a imaginar, a creer, a inventar. ¿Cómo se amará sabiendo el final del otro? ¿Cómo se llorará a alguien cuya ausencia estaba escrita desde el principio?

La humanidad avanza hacia un lugar nuevo. En medio, los adultos de hoy, los que todavía nos hacemos preguntas aun sabiendo que a menudo no hay respuesta.

