El táper mató al menú

El cierre de oficinas bancarias, la inflación, el peso del turismo, el teletrabajo y los hábitos alimentarios convierten al consumidor del menú diario en una especie en extinción. ¡El táper ha vencido en todas partes menos en los polígonos industriales, donde los restaurantes con menús abundantes y económicos resisten contra viento y marea!

Los establecimientos con menú de mediodía para hacer frente a la caída de clientes ofrecen ahora medio menú que, aunque no deje mucho margen, es el anzuelo para captar clientes que tomen vino o platos extras donde rascar unos eurillos de facturación extra.

Hostelería de España señala que el precio del menú ha subido un 6,3% en un año, por encima del incremento de salarios, que ha sido de un 3,8%. Ni los sueldos ni el precio del menú son lo mismo en toda España.

Más allá del precio, entre Barcelona y otras ciudades, la gran diferencia es la tapa que los establecimientos del resto del país suelen ofrecer y que a los catalanes tanto impresiona y comentan cuando salen de casa.

Los hosteleros reconocen que un 70% de los restaurantes han tenido que subir el precio del menú durante el último año, pero se defienden alegando que el incremento de costes salariales, el aumento del alquiler, la luz o los impuestos se comen todo el margen.

En Barcelona, los buenos locales de menú en el centro a un precio asequible van muy buscados, el ayuntamiento no siempre se lo ha puesto fácil a los hosteleros. En Madrid, el ayusismo ha hecho de la defensa de los hosteleros una marca con facilidades horarias y menos impuestos. En ambas ciudades los traspasos están a la orden del día, lo cual demuestra que el negocio no rinde como antaño y la concentración creciente en cadenas hace que los negocios de hostelería familiar estén desapareciendo, tanto que incluso los chinos que hace unos años parecía que iban a quedarse con todos los locales ahora están de retirada.

Y es que cuando la competencia es por un euro al día no hay mucho que ganar, pero desde la perspectiva del cliente un euro diario al final del año no es poca cosa.