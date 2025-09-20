Aznargonzález o la coalición de los negacionistas del genocidio que comete Israel en Gaza

Jerusalén, 4 de septiembre de 2024. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, gesticula frente a un mapa durante una rueda de prensa en la oficina gubernamental de prensa. / Abir Sultan / Pool vía AP

“Esta maravilla de seis días, este último y tan fácil triunfo de las armas israelíes será visto un día... como un desastre... para el propio Israel. Justificar o condonar las guerras de Israel contra los árabes es rendir a Israel, en efecto, un muy mal servicio y dañar sus propios intereses a largo plazo. La seguridad de Israel no fue mejorada por las guerras de 1956 y 1967; fue minada y comprometida por ellas. Los ‘amigos de Israel’ han instigado de hecho a Israel a un curso ruinoso.”

Isaac Deutscher, 1967

Primero fue José María Aznar, el 17 de septiembre de 2025:

“Si Israel perdiese lo que está haciendo. Si Israel perdiese lo que está haciendo no nos damos cuenta – sonríe – del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa, sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota…”

Después fue Felipe González, el 20 de septiembre de 2025:

“Que hay que pedirle a Hamás, un grupo terrorista: ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y a mujeres y no sé qué de la Franja de Gaza, que es intolerable? ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Cuál es la razón después de los 1.400 muertos? ¿Quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien: suelte a los rehenes.”

Estas dos intervenciones me sugieren plantear a los lectores y lectoras la siguiente pregunta: ¿por qué en Israel o en Estados Unidos, dos países donde mantengo contactos regulares, se habla, en organizaciones judías y no judías, con total franqueza del genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad que está cometiendo el gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza abiertamente desde el 7 de octubre de 2023? Y, ¿por qué existe en España una coalición de políticos —el Aznargonzalato— que alimentan una cortina de humo sobre los hechos y que atacan al Gobierno por hablar de una vez, alto y claro? Hay que leer los informes, por ejemplo, de B’Tselem, la principal organización judía con base en Tel Aviv: “Nuestro genocidio”.

El historiador polaco Isaac Deutscher, exiliado en Londres y fallecido en Roma, en 1967, escribió que el judío hereje que trasciende el judaísmo pertenece a la tradición judía. Creó así Deutscher el concepto de judío no judío, que aplicó a aquellos que no se rindieron o, antes bien, se convirtieron en adversarios del sionismo.

“Han mordido más de lo que pueden tragar”, escribió Deutscher en 1967, después de la guerra de los Seis Días, y antes de morir.

¿Y no es lo que está ocurriendo ahora mismo?

Porque de facto Israel hoy es el Gran Israel. Controla todo. Ha hecho realidad la consigna “Desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]”. Incluye la vieja Green Line o línea verde, es decir, los territorios anteriores a la guerra de 1967, más Gaza y Cisjordania.

Dentro del Gran Israel hay aproximadamente 7,3 millones de árabes palestinos y alrededor de 7,3 millones de judíos israelíes. ¿Cómo piensa Israel gestionar estas poblaciones equivalentes? No lo sabe ni Netanyahu.

Hay que recordar que el general Ariel Sharon, el más ultra de los ultras, retiró a los colonos de Gaza porque se dio cuenta de que Gaza era, por así decirlo, suya, es decir, debía garantizar su dominación. Y era una pesadilla. Quería, pues, concentrarse en Cisjordania.

Cuando Aznar habla de lo que “está haciendo Israel” no nos dice lo que supone él que está haciendo. Habla de guerra. Aznar entra en la categoría de los ‘amigos de Israel’ que instan a Israel a un “curso ruinoso”.

Y cuando González nos habla de pedirle a Hamás que libere a los rehenes y de los túneles que la organización construyó en Gaza, pronuncia frases en el aire, sin contexto alguno. Hay que recordar que cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el 7 de octubre "no viene de la nada", el gobierno de Netanyahu le denunció por apoyar a Hamás, pese a que denunció el ataque.

Hasta el 7 de octubre de 2023 parecía que Netanyahu era capaz de gestionar la situación dentro de Gaza. Nadie pensó en el 7-O. Aznar, González y Alberto Núñez Feijóo, dilecto alumno de ambos, subrayan la presencia de Hamás.

Pero omiten, deliberadamente, que Netanyahu estaba muy feliz cuando confió el control de Gaza a Hamás. Consiguió que Hamás recibiera financiación de millones de dólares vía el emirato de Catar. Esos dólares enviados por Netanyahu permitieron construir esos túneles que parecen inquietar a González.

¿Se ha perdido esta coalición de políticos negacionistas la confesión de Netanyahu del pasado mes de junio sobre su respaldo a Hamás en 2018 para desestabilizar a la Autoridad Nacional Palestina de Mahmud Abbas?

Es que mientras Abbas respaldaba la “solución” de los dos estados, Hamás no. Parecía, pues, que funcionaba. Pero Israel, además, montó operaciones especiales (2006: Operaciones Lluvias de Verano, Columnas de Sansón y Nubes de Otoño; 2008: Invierno Caliente; 2009: Plomo Fundido; 2012: Pilar Defensivo; 2014: Margen Protector) para matar a miles de palestinos en Gaza como señal: permanecer en la prisión.

¿Cuál es el objetivo de Israel?

La limpieza étnica. Si limpias Gaza y echas a todos los palestinos también echas a Hamás. Ya lo hizo en 1948 y 1967, cuando pasó a controlar los territorios de lo que es hoy el Gran Israel.

Los quieren fuera. ¿Cómo? Desde el punto de vista militar se trata de acabar con Hamás, pero para hacer la limpieza étnica tienes que matar a una parte significativa de palestinos y crear así el incentivo para que se marchen. Hacer el lugar invivible. Es lo que hacen. Porque están matando de hambre a la población en el Norte. Los quieren fuera.

Como no han podido conseguir que los palestinos se vayan, han incrementado la cantidad de muertos para conseguirlo.

Pero, de momento, Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos. No ha derrotado a Hamás. No ha logrado traer de vuelta a los rehenes, que, como se ha visto con el bombardeo fallido para asesinar a los negociadores del alto el fuego en Catar, el pasado 9 de septiembre, no es ni de lejos su prioridad, lo que las familias vienen denunciando, manifestándose ante la residencia de Netanyahu en Jerusalén.

Y no son capaces hasta ahora de “limpiar” Gaza. Y están otra vez con el control después de irse en 2005. Han echado leña al fuego con las milicias de Hezbolá en el Norte, desde donde 100.000 israelíes se han trasladado al centro de Israel y no pueden volver, porque Hezbolá bombardea esa región. Y están los hutíes, que ya han lanzado un primer misil dentro de Israel.

Aznar y González se resisten a ver la realidad. Israel depende de Estados Unidos, con la asistencia militar de Joe Biden para la ofensiva de 2024 contra los palestinos en Gaza y ahora con Trump.

Los sondeos revelan que la mayoría de las poblaciones de países como España y Estados Unidos caracterizan lo que ocurre en Gaza como un genocidio.

Netanyahu ha convertido a Israel en un Estado paria.