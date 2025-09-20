Albiol y el PP catalán

Un destacado financiero catalán, que les debía votar casi siempre, me dijo hace muchos años que en Catalunya el PPC nunca contaría: “Aquí los partidos eligen a sus jefes que pisan el terreno. En el PPC, es el líder español, que cambia a menudo, el que nombra un virrey catalán, y el virrey naturalmente no escucha al territorio sino a su jefe de Madrid, normalmente rodeado de gente que no entiende Catalunya”.

Aquello cambió bastante con Aznar y Rajoy, pero algo queda. La realidad es que el PP siempre es el primer o el segundo partido en España y en Catalunya es hoy el cuarto, con 15 escaños sobre 135, y a distancia del PSC, Junts y ERC. Y hace poco era el octavo, con tres escaños y detrás también de Vox, Comuns, la CUP y Ciutadans. Están mejor, pero en las encuestas (el CEO de la Generalitat, 'El Mundo') siguen estancados y con Vox pegada a los talones.

Un dirigente del partido me comenta que en Galicia, desde Fraga, el PP es galleguista y que Moreno Bonilla tiene un mensaje regionalista andaluz. Incluso Ayuso es 'madrileñista'. El PPC no es catalanista, o regionalista catalán, porque prima el antinacionalismo. Y así se margina de la centralidad catalana. Y tiene unos limitados resultados, que le dan poca influencia en Catalunya y no ayudan a ganar las elecciones en España.

En Catalunya domina siempre quien tiene liderazgo entre los suyos, un partido con raíces y sabe envolverse bien en la bandera catalana. Francesc Macià en 1931. Pujol en 1980. Incluso Artur Mas, antes de 'estrellar' la 'senyera'. O Pasqual Maragall, José Montilla y Salvador Illa, que han unido el catalanismo y un gran peso municipal. Pero no han tenido nunca mayoría absoluta porque parte de Catalunya ve al PSC ligado al PSOE. Aunque para otra parte sea un plus.

Ahora, la crisis del independentismo -y más de Junts- abriría una oportunidad a un PPC que quisiera trabajarse al electorado moderado que votaba a Convergència. Pero no quiere. Alejandro Fernández, buen parlamentario, decidió no acudir a los actos de la Diada y tacha a Illa, que ha derrotado al independentismo, de criptonacionalista. Mi interlocutor dice: no aprovechamos el suicidio de CDC y el antiguo elector convergente solo tiene tres opciones: votar a Puigdemont, más cuando Trías es candidato en Barcelona, aunque sea a disgusto; quedarse en casa; o votar a Illa como mal menor. Así no podemos crecer, ni hacer alianzas con nadie, pese a que Feijóo es más pragmático que Fernández.

¿Está condenado el PPC a ser el cuarto partido, a distancia de los primeros y con Vox pegado a sus talones? La mayoría absoluta de Garcia Albiol en Badalona (18 concejales sobre 27) indica que no. El tópico dice que es por la inmigración y mucho debe haber (los anteriores alcaldes debieron ser más torpes que los del PSC en l'Hospitalet o Sabadell), pero la clave es un liderazgo fuerte e insistente y acercarse a la centralidad catalana. Tras las últimas municipales, Sílvia Soler, escritora badalonina y nacionalista, escribió en el 'Ara': “entiendo que Albiol arrase en las barriadas, pero no que también gane en el centro que es independentista”. Sí, Albiol ganó en 251 de las 256 mesas electorales porque -a su manera- abraza la centralidad catalana que, con distinta intensidad, es catalanista.

Por eso Albiol ha hecho votar en Badalona una moción de apoyo (parcial) al pacto por el uso de la lengua acordado por ERC y el PSC y hasta Òmnium Cultural. Albiol dice que impulsar el uso del catalán es bueno para Catalunya (como para Feijóo el gallego) y sabe que ganar bien en Badalona también exige no quedar marginado de la centralidad. Para consolidarse hay que estar al loro y no perder ninguna oportunidad. Lo hizo Pujol e Illa lo practica.

¿Aprenderá el PP de Albiol, el único alcalde con mayoría absoluta -aparte de Manuel Reyes, en Castelldefelds- que tiene el PPC en una ciudad catalana de primera? Parece que no, porque la dirección del PP catalán -jaleado por la prensa de derechas de Madrid- ya se ha escandalizado de la traición o, como mínimo, error, del político del PP más popular en Catalunya. Es como una empresa en la que la teoría primara sobre los resultados.

Malo para el PPC. Y malo para Catalunya y para España. ¿Feijóo? Entre Sánchez, Aznar y Ayuso debe estar ocupado.