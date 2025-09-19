Uno de los libros que mejor ha sabido expresar el funcionamiento de Wall Street lo escribió Michael Lewis en 1989: 'Liar’s Poker', traducido como 'El póquer del mentiroso'. El autor había sido vendedor de bonos en uno de los grandes bancos de inversión, Salomon Brothers, en Londres y Nueva York. Contaba con casos reales el día a día del vendedor de deuda, desde préstamos hipotecarios que se vendían al mejor postor hasta la deuda corporativa. En ese mercadeo, para lograr el éxito en las colocaciones, lanzar faroles era tanto o más decisivo que el argumento racional. A ver qué coloco al mejor precio. Y aunque la teoría diga que la mayor rentabilidad de una inversión va unida al mayor riesgo, no siempre se cumplía la premisa. Anticipó, con unos cuantos años de adelanto, las causas subyacentes de la gran crisis financiera inciada el 15 de septiembre de 2008: la avaricia del ultracapitalismo financiero, cuyas consecuencias aún pagamos.

Lewis recogió el título de su libro de una expresión, póquer del mentiroso, que describe una modalidad de juego de dados de póquer que convierte la mentira en clave para poder ganar. Quien mejor miente -o farolea- puede acabar ganando la partida, al igual que quien acaba pillando al mentiroso.

La opa de BBVA sobre Sabadell ha entrado en la etapa final, donde el que mejor sepa argumentar el farol puede acabar ganando. «¿Hay que vender o hay que aguantar? ¿Hay que ir a la opa o hay que pasar? ¿Mienten los del BBVA cuando dicen que no aumentarán la oferta a última hora, antes del 24 de septiembre? ¿O, si obtienen menos del 50% de las suscripciones, lanzarán otra opa posteriormente, ofreciendo pagar en efectivo el resto del capital que no haya ido a la opa? ¿Y hasta qué punto el precio de las acciones del Sabadell han estado dopadas, léase sobrevaloradas, debido a la oferta del BBVA?»

Estas y algunas más son las preguntas que se están realizando los accionistas del Sabadello, a medida que el tictac del reloj se aproxima a la decisión final. Ahí andan unos y otros para intentar convencer al accionista de qué es lo mejor. La situación ha llegado a tal extremo que el mismo presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha llegado a decir que si el BBVA acaba presentando una oferta superior entre un 20% y un 40% el consejo de administración del banco podría plantearse estudiarla. En ese momento, las emociones y el romanticismo pasa a un segundo plano.

En medio de los faroles sobre lo que puede (o no ocurrir) al precio de la acción estos días, de las estrategias propagandísticas a uno y otro lado para intentar convencer de que el proyecto a futuro (BBVA+Sabadell o Sabadell en solitario) es mejor que el otro, el pequeño accionista vive más despistado que el institucional, a quien le bastará tomar la decisión de acuerdo a su particular algoritmo.

El póquer en que participan BBVA y Sabadell juega sus penúltimas cartas. Las últimas quedan pendientes después del 7 de octubre y muy audaces son aquellos que pretenden pensar que habrán ganado, pase lo que pase. Al libro le quedan capítulos por escribir.