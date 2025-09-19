José Luis Rodríguez Zapatero, cara y cruz

“El fundamento del periodismo es buscar la verdad y contarla”. Así le describió Ben Bradlee a Juan Cruz, en 2009, la esencia de lo que configura el trabajo de contarle a la gente lo que le pasa a la gente.

La memoria del icónico director de 'The Washington Post' ha irrumpido estos días de refilón a cuenta de 'Todos los hombres del presidente'. La película basada en la investigación que hizo el rotativo a partir de un robo aparentemente menor en la sede del Partido Demócrata y que, escalando en las pesquisas y con la ayuda de una garganta profunda, fue ganando importancia. Se conoce como el caso Watergate y acabó con la dimisión del presidente Richard Nixon.

Ya desde el comienzo de las informaciones publicadas por Bob Woodward y Carl Bernstein, Robert Redford se sintió interesado por cómo se obtenían y publicaban. El film llegó en 1976 y se convirtió en obligada y elogiosa alusión profesional del actor fallecido esta semana y cuya noticia coincidía con la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por la presión de Donald Trump a la cadena ABC. Otra claudicación de las grandes corporaciones al impulso del inquilino de la Casa Blanca, que va imponiendo preocupantes restricciones a la libertad de expresión para que no se neutralicen sus verdades alternativas.

Woodward, encarnado por Redford, ya dejó constancia del hombre y su método. En 2018 escribió un libro -'Miedo'– donde contaba el terror que ya dominaba al equipo de Trump en su primer mandato. Hombres –y mujeres– del presidente que admitían trabajar con un mentiroso profesional, que pasó de elogiar a denostar al periodista por ese trabajo hoy convertido en imprescindible para ahondar en la personalidad del emperador de la frivolidad.

Todos los líderes trabajan con equipos que facilitan, obstaculizan y determinan el rumbo de los gobiernos y el carisma de sus ideales. Personas de supuesta confianza que, por interés público o ambición personal, con cargo oficial o amistoso ascendente, pueden llevar al éxito o al error, al apoyo o a la venganza, a repartir prebendas o hundir iniciativas, a facilitar una legislatura o arruinar una carrera. A aislar o a exponer a su jefe. Uno de los hombres de Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 4 de agosto de 1960).

El expresidente sabe mucho de esto. Tuvo en el inteligente Alfredo Pérez Rubalcaba la ayuda imprescindible para llegar a la Moncloa y el apoyo permanente para inducir y ejecutar unas políticas con lógicas luces y sombras, aunque estas parezcan hoy difuminadas. Cierto es que la irritante proyección de Aznar, su imperdonable gestión del 11-M que llevó al PP a la derrota y el resquemor que siguen destilando sus declaraciones también influyen a favor de la etapa y el perfil de ZP.

El político que negó la crisis económica cuando ya era tangible y pactó con Artur Mas la rebaja del Estatut impulsado por Maragall y a espaldas de este, frecuenta ahora Bélgica como interlocutor de Carles Puigdemont, sustituyendo a Santos Cerdán. Por lo trascendido, no parece que consiga que Junts facilite los presupuestos ni que prosperen otras iniciativas del Ejecutivo. Tampoco se apuntarán a la caída de Sánchez, aunque le sigan amargando la existencia e intenten forzarle para neutralizar a Illa en Catalunya. La vieja tradición inaugurada por Pujol que lleva al PSC a tentarse la ropa, dudar y recuperar a Bradlee: “aunque tu madre te diga que te quiere, ¡comprúebalo!".