'Hooligans' de la política
Abres el periódico y te encuentras noticias en que bocazas e integristas de una ideología exageran, insultan y mienten con total impunidad
Ayuso enmienda a Feijóo y mantiene su defensa cerrada de Israel en línea con Aznar
La cancelación del humorista Jimmy Kimmel crispa el debate de la deriva autoritaria en EEUU
Se habla a menudo de la politización del fútbol y, como en un efecto espejo, de la futbolización de la política. En ambos lugares encontramos 'hooligans', individuos que siguen unos colores —un partido, un dogma— y se comportan como fanáticos. La diferencia es que en el fútbol los gritos y exabruptos suelen quedarse en el campo, mientras que en política las opiniones inciden en la vida pública. Lo vemos en esta época de conflictos, guerras, desigualdades sociales. Abres el periódico y te encuentras noticias en que bocazas e integristas de una ideología exageran, insultan y mienten con total impunidad. ¿Ejemplos? Tras los incidentes en la Vuelta contra el equipo ciclista de Israel, Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez y dice que Madrid era como el sitio de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. ¡Leña al mono! El siguiente paso acrítico, entonces, es defender que no hay un genocidio en Gaza, y entretanto el ministro de Asuntos Exteriores israelí acusa a Sánchez y a sus “ministros comunistas” de animar la violencia.
El anacronismo “comunista” nos lleva a Estados Unidos, donde Donald Trump y su gobierno actúan como 'hooligans' de la política. El asesinato de Charlie Kirk les viene bien para recortar la libertad de expresión y perseguir a quienes no han censurado o llorado la muerte de este ultraderechista racista y machista, o que se han atrevido a criticar sus ideas. Así, la cancelación del 'late show' de Jimmy Kimmel es un escarmiento y una amenaza. Están a un paso de la neolengua que dominaba el estado totalitario de '1984', la novela de George Orwell. También están a un paso del retorno del macartismo: Trump ya ha dicho que quiere que la extrema izquierda sea considerada terrorista.
Estos días se ha hecho viral un vídeo en que un reverendo baptista del estado de Virginia, Howard-John Wesley, dice: “Estoy abrumado con la cultura de la división y la violencia que este gobierno alimenta y fertiliza”, y les acusa de “rabia selectiva” porque en junio, cuando la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido fueron asesinados, no se indignaron ni dijeron palabra. Pues eso, 'hooligans' peligrosos, con poder para acallar a sus rivales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1