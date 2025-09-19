Se habla a menudo de la politización del fútbol y, como en un efecto espejo, de la futbolización de la política. En ambos lugares encontramos 'hooligans', individuos que siguen unos colores —un partido, un dogma— y se comportan como fanáticos. La diferencia es que en el fútbol los gritos y exabruptos suelen quedarse en el campo, mientras que en política las opiniones inciden en la vida pública. Lo vemos en esta época de conflictos, guerras, desigualdades sociales. Abres el periódico y te encuentras noticias en que bocazas e integristas de una ideología exageran, insultan y mienten con total impunidad. ¿Ejemplos? Tras los incidentes en la Vuelta contra el equipo ciclista de Israel, Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez y dice que Madrid era como el sitio de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. ¡Leña al mono! El siguiente paso acrítico, entonces, es defender que no hay un genocidio en Gaza, y entretanto el ministro de Asuntos Exteriores israelí acusa a Sánchez y a sus “ministros comunistas” de animar la violencia.

El anacronismo “comunista” nos lleva a Estados Unidos, donde Donald Trump y su gobierno actúan como 'hooligans' de la política. El asesinato de Charlie Kirk les viene bien para recortar la libertad de expresión y perseguir a quienes no han censurado o llorado la muerte de este ultraderechista racista y machista, o que se han atrevido a criticar sus ideas. Así, la cancelación del 'late show' de Jimmy Kimmel es un escarmiento y una amenaza. Están a un paso de la neolengua que dominaba el estado totalitario de '1984', la novela de George Orwell. También están a un paso del retorno del macartismo: Trump ya ha dicho que quiere que la extrema izquierda sea considerada terrorista.

Estos días se ha hecho viral un vídeo en que un reverendo baptista del estado de Virginia, Howard-John Wesley, dice: “Estoy abrumado con la cultura de la división y la violencia que este gobierno alimenta y fertiliza”, y les acusa de “rabia selectiva” porque en junio, cuando la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido fueron asesinados, no se indignaron ni dijeron palabra. Pues eso, 'hooligans' peligrosos, con poder para acallar a sus rivales.