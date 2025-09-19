Gaza trastoca la política española

La política se somete cada vez más en las leyes de la física cuántica. Un mismo elector puede estar en dos sitios a la vez. Puede estar cabreado con Pedro Sánchez, por lo que sea, y al mismo tiempo estar harto de la matanza inmisericorde perpetrado en Gaza por Israel. En su primer estadio, se convierte en un votante potencial de la derecha. Cuando no soporta ver al genocida Netanyahu salirse con la suya, con la complicidad de Donald Trump, se acerca a los postulados de la izquierda. No hablamos del grueso de la población, pero sí de suficientes votantes cómo para determinar comicios. Estamos ante electores que ayer hacían suya la cantinela de Isabel Díaz-Ayuso sobre los independentistas catalanes, y que hoy se irritan al verla sobar a un equipo de ciclismo creado para blanquear la imagen de Netanyahu. Así son las cosas en el actual mercado electoral. Las mayorías seguirán decidiéndose por los vaivenes de la economía y la política, pero habrá cada vez más votantes sensibles a las barrabasadas que nos llegan de Tel Aviv y de Washington. Lo sabe Sánchez, que ha levantado la bandera de la solidaridad con Palestina, y lo sabe Alberto Núñez-Feijóo, que empieza a criticar a Israel para tapar la vía de agua que se le ha abierto al Partido Popular.

Suele decirse que las cosas del comer deciden el voto, pero la gente no solo acude a las urnas pensando en la cesta de la compra. Lo que ocurre en un mundo como el nuestro, que ha empequeñecido dramáticamente, tiene cada vez más importancia. La gente sigue votando, mayoritariamente, en función de la inflación, la vivienda, la salud y la seguridad, pero cada vez hay más personas preocupadas por cosas menos tangibles, culturales o identitarias. Sobre todo, entre los jóvenes, que atraviesan una auténtica crisis existencial. Muchos se preguntan incluso si la democracia sirve para resolver los desafíos del siglo XXI. ¿Es útil la democracia para abordar la crisis climática? ¿Para competir con China? ¿Para afrontar los retos de la inteligencia artificial? No es fácil responder a estas peguntas. Frente a la angustia que provoca la falta de una respuesta clara, aparecen los monstruos. El populismo. El todo o nada. Personajes atrabiliarios como Trump o Javier Milei, fenómenos como Vox o Aliança Catalana, dictadores como Vladimir Putin, cuyo principal mentor sostenía, esta misma semana, que los trans son ‘drones humanos manipulados por un algoritmo globalista’ para acabar con la civilización occidental.

Ante semejante batiburrillo, muchas personas, en particular muchos jóvenes, se preguntan: ¿Y yo qué pinto en este mundo desabrido? Puede que lo piensen viendo la opulenta recepción que los Windsor ofrecieron hace un par de días a la pareja Trump, arropada por los billonarios de Silicon Valley. Menudo espectáculo para un Reino donde cinco millones de súbditos no tienen ni vivienda ni sanidad, y no llegan a fin de mes. Vivimos en un desorden moral mayúsculo. El asesinato de Charlie Kirk fue una barbaridad. Por supuesto. Pero cuando escucho a la portavoz de la Casa Blanca sostener que el pequeño terremoto que padeció Utah, dos días antes, fue una señal divina de lo que iba a ocurrir, me pregunto a dónde hemos llegado. Ante este panorama, nos queda Gaza. Una barbarie que nos sacude porque constituye una de las pocas verdades en un universo político donde proliferan las mentiras y el cinismo. Matar a todo aquel que no abandone su tierra para hacer un Mar-a-lago. No es una exageración. Lo han dicho los implicados.

¿Cómo no va a tener un impacto todo esto en España? Recordemos que José María Aznar cavó su tumba en las Azores. Nada permite pensar, a estas alturas, que Sánchez vaya a encontrar su salvación en el Levante. Si convocara elecciones mañana, se equivocaría. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciera pasado mañana? Ya veríamos. Todo indica que Trump y Netanyahu van a por todas. Recortando libertades en Estados Unidos, arrasando lo que queda de Gaza y destrozando Cisjordania. ¿Por qué iban a detenerse? Quedan 400 días para las próximas elecciones norteamericanas. Serán días cruciales para la democracia en este país, para la supervivencia de Palestina, la paz en Ucrania, el futuro de Europa, y puede que para la política española.