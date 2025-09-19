Gaza en Génova

El genocidio de Gaza entró en Madrid por el paseo del Prado, el punto exacto en el que se paró la Vuelta a España y se inició la imparable palestinización de la política española. Estaba escrito que este aluvión insoportable de imágenes de niños muriendo de hambre y familias enteras bombardeadas mientras abandonan sus casas por la fuerza terminaría convirtiéndose en un letal artefacto político típicamente madrileño. Faltaba solo el detonante, y bastó un sencillo efecto mariposa de unas protestas que empezaron en Bilbao y culminaron en el centro de la capital. Los medios histéricos del Madrid central intentaron convertir una legítima protesta en la que apenas se movieron cuatro vallas en una apocalíptica 'kale borroka', para intentar desgastar al demonio Pedro Sánchez y decir, como siempre, que todos son ETA. Pero, como era previsible, las molestias de cuatro ciclistas han terminado palideciendo al lado de estos niños ejecutados a diario por un balazo en la cabeza. Así, el conflicto que se intentó con poco éxito que llegara a La Moncloa, ha dado media vuelta y se ha plantado en la misma sede de Génova.

Feijóo, como siempre más arrastrado que convencido, intentó subirse el mismo domingo a la ola anti-Sánchez, pero con el paso de los días le ha entrado un sudor frío que lo ha dejado paralizado. Sin ir más lejos, el martes comprobó petrificado cómo la ONU otorgaba oficialmente la categoría de genocidio al horror perpetrado por Netanyahu y sus secuaces fascistas. Y es que al PP le gustaría que Gaza fuera un asunto de cuatro perroflautas, pero lo cierto es que la condena a Israel es ya el espacio central de casi todas las instituciones europeas y es un grito cada vez más aplastante en todas las sociedades occidentales. Feijóo lo sabe y por eso ha tenido que derrapar sobre la marcha: el miércoles ya hablaba de “matanza” y de condena al Gobierno israelí, una forma de reconocer que, otra vez, los suyos le habían tendido una terrible emboscada. Las patéticas fotos de la presidenta madrileña saludando al equipo israelí o Aznar diciendo que “si pierde Israel, perdemos todos” son postureos que gustan mucho en 'OK Diario', pero que horrorizan a la derecha clásica, donde el PP tiene todavía la mayoría de votos para reconquistar el poder. Una vez más, lo que tenía que ser la tumba de Sánchez puede volverse como un 'boomerang' en contra de un PP totalmente cortocircuitado por la evidencia de que, sencillamente, se han equivocado de bando. La rabia indisimulada de la derecha es esta vez doble: no solo Sánchez se ha vuelto a escapar vivo cuando pensaban que ya lo tenían, sino que el paso del tiempo le otorga, con Palestina, una categoría de gobernante valiente y moralmente bien situado que desmiente el relato fabricado desde la Faes y sus satélites. Si Feijóo no logra encontrar un mínimo resquicio entre el sanchismo y su propia extrema derecha, corre el riesgo de que Gaza se convierta en su particular 'No a la Guerra' y se lo lleve por delante. Aznar le podría explicar cómo aquel tsunami fue el principio de su fin.