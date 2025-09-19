El desafío del alzhéimer

Carlos, con alzhéimer y Charo, en la residencia donde ella va a visitarle / EPC

El próximo domingo 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzhéimer nos recordará una evidencia incómoda: cada vez vivimos más, pero no siempre vivimos mejor. En España, cerca de 900.000 personas padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Después del cáncer, es la patología que más preocupa a la población. Con el aumento de la esperanza de vida, la cifra podría duplicarse en apenas una generación. El alzhéimer es mucho más que un desafío sanitario, es un reto social, político y ético.

En este contexto, Catalunya acaba de situarse en la vanguardia científica mundial al desarrollar el primer biomarcador en sangre capaz de detectar qué pacientes con deterioro cognitivo leve acabarán desarrollando alzhéimer. Este logro, fruto de más de una década de investigación, ha sido creado por ADmit Therapeutics, una empresa surgida del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), con el Hospital de Bellvitge como centro coordinador clínico. Saber con antelación qué pacientes desarrollarán la enfermedad permite disponer de tiempo para la toma de decisiones. Esto incluye desde la participación en terapias preventivas o ensayos médicos hasta el abordaje de debates éticos como el acceso a la eutanasia.

Pero la investigación, por sí sola, no basta. Como apunta Cristina Maragall, presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las familias deben estar en el centro de la atención sanitaria. Si algo distingue al alzhéimer es su capacidad de golpear dos veces: al enfermo y a quienes le cuidan. Las mujeres aún siguen cargando mayoritariamente con el peso del cuidado, muchas de ellas atrapadas entre sus trabajos, sus hijos y sus padres dependientes. Hacer visible su esfuerzo y atender el impacto físico y psicológico que recae sobre ellas es también una responsabilidad social.

Es importante la atención a las familias, y vital el refuerzo del sistema sanitario. La falta de tiempo en consulta, los retrasos en las derivaciones y la escasez de recursos a menudo impiden un diagnóstico precoz y fiable. Una demora que resulta especialmente dramática en una enfermedad para la que aún no hay cura, pero sí esperanza en su tratamiento. La aparición de dos fármacos aprobados recientemente por la UE, aún no disponibles en España, ofrece la posibilidad de ralentizar la progresión del alzhéimer. Aunque solo funcionan en casos y momentos concretos de la enfermedad, cabe reclamar que se acelere cuanto antes el proceso de administración.

El diagnóstico de la enfermedad ha mejorado de forma notable en los últimos años. Avances posibles gracias al esfuerzo y la dedicación de los profesionales. Pero faltan recursos. Mientras los biomarcadores y los nuevos fármacos esperan en el umbral de la práctica clínica, miles de familias siguen sufriendo la lentitud de unos circuitos asistenciales insuficientes, lo que no deja de ser una condena añadida para quienes sufren la enfermedad. La ciencia requiere tiempo para avanzar, pero la implementación práctica de los conocimientos es una cuestión de recursos. Se necesitan equipos clínicos bien dimensionados y medios adecuados para tratar a los pacientes. Avanzar exige combinar la innovación con el cuidado a las personas y el compromiso social de una sanidad accesible para todos. Para una vida más larga, y mejor.