Avisos políticos y económicos en la UE

El candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz, y la de la AfD, Alice Weidel, durante un debate en la televisión alemana, el pasado domingo. / KATY NIETFELD / AP

Las señales de alerta sobre el descontento social y político siguen acumulándose en la Unión Europea (UE), mientras se acentúa el declive económico del continente. La UE "se encuentra en una situación más difícil" que hace un año, destacó el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi el pasado 16 de septiembre durante su intervención en la conferencia organizada por la Comisión Europea un año después de presentar su informe sobre los déficits económicos, industriales y tecnológicos europeos. Ni siquiera el drástico aumento del gasto militar está reforzando la autonomía defensiva europea, sino que acentúa aún más su dependencia del equipamiento militar norteamericano, que ya representaba en 2023 el 63% de las compras totales anuales realizadas por los 27 miembros de la UE, según la Comisión Europea.

El descontento propició un fuerte avance del ultra Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones locales del 14 de septiembre en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado y más importante económicamente de Alemania. AfD triplicó el número de votos hasta el 14,5% y se convirtió en la tercera fuerza política, mientras los democristianos del canciller Friedrich Merz perdieron un punto porcentual en su feudo regional y los socialdemócratas, socios menores del Gobierno de Merz, perdieron 2,2 puntos. La Izquierda (Die Linke) fue el otro único gran partido que subió de votos hasta el 5,6%, otro indicador del descontento y de que los trabajadores se sienten abandonados por los socialdemócratas.

Las reiteradas declaraciones de Merz sobre la imposibilidad de financiar el gasto social alemán y la necesidad de recortes y reformas, incluso en las pensiones, contribuyen al avance de la AfD y La Izquierda, en un país donde el 10% de los hogares más ricos concentra el 63% de toda la riqueza, según el Global Wealth Databook de la Unión de Bancos Suizos (UBS). Los últimos sondeos del 12 de septiembre sobre intención de voto en las legislativas dan un empate en el 25% a AfD y a los democristianos de Merz, mientras los socialdemócratas caen al 14% y La Izquierda (11%) roza a Los Verdes (12%), según Europe Elects.

Rechazo frontal a Macron

La nueva jornada de masivas protestas en Francia el 18 de septiembre reitera el descontento con las políticas antisociales y la forma de gobernar del presidente Emmanuel Macron, que cuenta con un rechazo ciudadano récord del 79%-80%, según los sondeos de Ipsos y Verian. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, sólo cuenta con el respaldo del 16% de los franceses, menos que el recién dimitido François Bayrou cuando fue nombrado (20%), indica Ipsos. Las dos principales preocupaciones de los franceses son de lejos el elevado coste de la vida y los recortes sociales, precisa Ipsos. La guerra en Ucrania, con la que la UE justifica un drástico aumento del gasto militar, sólo ocupa un discreto sexto lugar entre las preocupaciones de los franceses, a quienes preocupa mucho más la inseguridad por la delincuencia, detalla Ipsos.

El descontento alimenta también la victoria de la ultraderecha que auguran los sondeos en las elecciones legislativas de la República Checa del 3-4 de octubre y en Países Bajos el 29 de octubre. La campaña electoral checa está dominada por la subida del precio de los carburantes y la calefacción que causará la entrada en vigor en 2027 de la nueva normativa europea del pacto verde que incorpora ambos al sistema de comercio permisos de emisión de CO2 (ETS2). El descontento se extenderá al resto de la UE, ya que puede encarecer en 0,5 euros el litro de carburante y en más de 3 euros el megavatio/hora de calefacción por gas, según un estudio del Parlamento Europeo.

En este contexto, Draghi advirtió que, sin rápidas y ambiciosas reformas industriales, tecnológicas y en precios energéticos, la UE carecerá de crecimiento adecuado y agravará la frustración social. "El gas en la UE es cuatro veces más caro que en EEUU", recordó. Esas reformas "deben dar resultados en meses, no en años", insistió Draghi. Solo se aplican el 11% de las 383 recomendaciones de Draghi de hace un año, según el European Policy Innovation Council (EPIC).

Draghi explicó que el BCE ha revisado al alza la inversión requerida en la UE a 1,2 billones de euros anuales y ha doblado la financiación pública necesaria a “510.000 millones anuales adicionales”. Ante los ajustes presupuestarios en curso, Draghi volvió a abogar por la emisión de deuda común en la UE y criticó “la fe ciega” en que los mercados lo resolverán todo.