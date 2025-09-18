Genocidio, masacre, matanza, carnicería

Miles de gazatíes tratan de huir hacia el sur de la Franja.

La guerra cultural que todo lo impregna vale lo mismo para que la maquinaria de propaganda de Donald Trump se esmere en la difusión de la etiquetada como realidad alternativa que para que gane espacio y tiempo la que cabe presentar como la guerra de las palabras, la aplicación de determinado término a un determinado y específico hecho, suceso o fenómeno. Eso sucede ahora con el uso de la palabra genocidio para la matanza de Gaza y su alternativa, masacre, elegida por el Partido Popular para referirse a idéntica carnicería. Nadie sabe si porque la consideración de masacre a la tragedia gazatí incomoda menos al masacrador -la palabra no está en el diccionario de la RAE- que genocidio al genocida (esa sí está). Dijeron, primero, voceros del PP que no debía utilizarse genocidio hasta que la ONU o el Tribunal Penal Internacional estimaran que la limpieza étnica en Gaza es un genocidio; resulta que ahora es insuficiente que la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, activada por la ONU, que ha investigado el caso, concluya que, en efecto, en la Franja se perpetra un genocidio. Se conoce que hace falta que los jueces digan que algo es para que lo sea, un requisito que debilita enormemente las certidumbres fenomenológicas que manejamos todos, pero ningún juez ha confirmado de forma expresa: así, por ejemplo, la fuerza de la gravedad y su expresión numérica de 9,8 m/s2.

Más allá del recurso a la ironía, la tozudez de los hechos subraya la pretensión de soslayar la realidad. Ni siquiera es suficiente la convicción de ciudadanos de Israel y judíos de todo el mundo de que en Gaza se desarrolla un genocidio. Se intenta así suavizar lo que, por desgracia, ya es una referencia de lo que es una matanza sistemática con propósito aniquilador bien entrado el siglo XXI. “Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948”, declara la comisión.

Es de una ilimitada inconsistencia fiar la existencia de una realidad insoslayable a una confirmación jurídica de la misma. Porque las imágenes que llegan de Gaza, los bombardeos reiterados sobre un paisaje demolido, el recurso al hambre como arma de guerra y las manifestaciones obscenas de Binyamin Netanyahu y varios de sus ministros -“arde Gaza”, “Gaza será una gran operación inmobiliaria”- no dejan lugar a dudas. Puede que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, se haya excedido al aventurar una cifra de muertos muy superior a la comúnmente aceptada por la mayoría de medios -unos 65.000 al empezar la semana-, pero la precisión en la cuantificación de las víctimas ha dejado de ser un valor determinante para hablar de genocidio o no hacerlo. Las víctimas de los descendientes de las víctimas (los muertos en el Holocausto) se cuentan por miles; la lectura en Madrid de los nombres de los 18.000 niños muertos en Gaza es una prueba de convicción sin impugnación posible. Quienes buscan matices para relativizar la realidad se sumergen en una inmoralidad sobrevenida tanto como quienes corren presurosos a retratarse con el equipo israelí que participó en la Vuelta -Isabel Díaz Ayuso, para el caso-, una operación exprés de blanqueo de la realidad en Gaza por más vueltas que se le dé.

En la página 13 de la versión española de la Carta Olímpica, punto 4 del epígrafe Misión y función del COI, se dice: “Cooperar con las organizaciones públicas y privadas, así como con las autoridades competentes, a través de sus dirigentes, con objeto de poner el deporte al servicio de la humanidad, promoviendo así la paz”. A la luz de este punto, resulta sorprendente que el Comité Olímpico Internacional declare que Israel cumple con la antedicha carta y no ha lugar a su expulsión de las competiciones internacionales. Desde luego, el COI solo tiene capacidad para sancionar a los comités olímpicos nacionales que no cumplen con la Carta Olímpica, pero resulta de una incongruencia manifiesta pensar que el de Israel es ajeno, por no decir contrario a la estrategia de tierra quemada en Gaza (el de Rusia se entendió que comulgaba con Vladimir Putin en Ucrania y los deportistas rusos han dejado de oír el himno y lucir la bandera). Hasta la fecha, ninguno de los dirigentes del olimpismo israelí ha manifestado su oposición al genocidio, masacre, matanza, carnicería, lo que permite deducir que el COI practica también una operación exprés de blanqueo de la realidad.

“Una de las finalidades de la ética es resistir las fuerzas que conducen a la barbarie, mientras se fomenta la vida y la humanidad”, proclama Edgar Morin (104 años). Hay demasiadas señales que hacen temer que avanza una orientación general de los comportamientos en las instancias de poder contraria a esa ética, aparentemente elemental, realmente exigente. Resultan escandalosos los miramientos en torno a la utilización de una palabra, arropados en razonamientos poco menos que pueriles, encubridores del deseo de no incomodar a las autoridades de Israel, destinados a alimentar la sospecha de que, quienes las critican, son antisemitas, cómplices de Hamás. Provoca bochorno que se siga con ese leitmotiv, como si no se hubiese repetido ad nauseam que Hamás es una organización terrorista, que cometió un acto terrorista el 7 de octubre de 2023, y que la solución de los dos estados -Israel, uno de ellos- es la única que puede resolver el conflicto con dignidad. No, no son antisemitas quienes, cada vez más numerosos, deslegitiman a Netanyahu, sus ministros y sus generales, sino personas conmovidas por el drama, por la sensación de impotencia que genera no poder pararlo. Hay en el legado cultural del universo judío demasiados fermentos de la cultura universal como para que los gobernantes de Israel los pisoteen y los degraden.