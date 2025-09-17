'Romería', de Carla Simón, en una fotografía

Hay cosas terribles que muchos quisieron silenciar y que todos tendríamos que recordar. Quizá por eso, porque durante mucho tiempo se susurraron con eufemismos avergonzados, las palabras ya no sirvan y solo puedan explicarse con una película o, mejor aún, con una fotografía.

Veo 'Romería', la implacable pero preciosa película de Carla Simón y recuerdo esa (tristemente célebre) orla futbolera. Un equipo de jóvenes sonríe a cámara, durante un torneo de futbito de las fiestas patronales de 1982 en Vilanova de Arousa. Son diez jugadores, una buena muestra de un pueblo de 10.000 habitantes. Exhiben un excedente de lozanía, un aire desastrado pero feliz, y la A de anarquía blasona sus camisetas negras. Como son un grupo de amigos, y también una escuadra deportiva, se apoyan unos en otros, como si compartieran no solo un mismo objetivo, sino también idéntico destino.

Necesitamos a alguien que cuente esa fotografía. Lo ha hecho en alguna ocasión Manuel Fernández Padín, el alto, a la derecha en la fila de los jugadores que posan de pie. En ese momento, casi ninguno de ellos estaba enganchado a las drogas y el contrabando se asociaba más bien al tabaco. Ese año, en 1982, había un 15% de paro juvenil, que alcanzaría un 21% tres años después. Cuando el tráfico pasó al hachís, uno de estos chavales podía cobrar 25.000 pelas (y mandanga gratis) por una descarga de fardos (una maestra de escuela recibía 50.000 al mes). Algunos empezaron entonces, claro, pero no se detuvieron cuando el negocio buscó más beneficios en un polvo misterioso. Esos futbolistas consumieron y trapichearon con heroína. Padín llegó a trabajar para el clan de los Charlines, aunque luego, arrepentido, participó como testigo en la operación Nécora.

Pero esa es su peripecia personal y si todo aquello solo lo puede explicar bien una fotografía de equipo anárquico es porque se trató de un problema colectivo. Fueron, esos futbolistas, los que pusieron no solo la pierna en el campo, sino el cuerpo en las calles para explorar los límites que había impuesto el franquismo durante décadas, los que le dieron patadas al coñazo puritano que había arruinado moral y económicamente a un país. Lo hicieron con alegría, pero también con inconsciencia. Eran los pioneros y, por tanto, desconocían las consecuencias.

Muchas veces he pensado en esa fotografía y he imaginado un partido ficticio. Uno de ellos recibía una entrada implacable y tenía que abandonar el campo: no en camilla, sino en ataúd. Otro resbalaba en la hierba húmeda y lo cubrían con una bandera y ya no volvía a levantarse. Al de más allá se le detenía el corazón justo con el pitido final. La pena máxima: una generación perdida. Tres jugando contra 11, o contra 11.000, la prórroga.

Porque de esos diez futbolistas, sobrevivieron solo tres. He olvidado decir el nombre del equipo: Dejadnos vivir.

Esa fotografía cuenta todo eso. Y tiene mérito, porque durante mucho tiempo no se contó: tan implantado estaba el narco y tan estigmatizado, entre otras cosas, el virus del sida.

Y pienso en ella después de ver 'Romería', que viene a restañar heridas y a contar los silencios. A decir de qué y por qué murieron, a hacerlo incluso en un despacho notarial, pero también con una mirada lírica (nada condenatoria, pero a salvo de la tramposa fotogenia del malditismo) que va necesariamente del costumbrismo a la fuga imaginada más hermosa. Y que incide en que esto no fue algo individual, sino colectivo. En la realidad lo muestra aquella foto del partido, pero en la película de Carla Simón lo hace una escena de baile.

Una coreografía es un baile que todo un grupo danza a la vez, al unísono, los mismos movimientos, la misma liberación feliz pero imitatoria, robótica. En la fiesta de pueblo de la peli, acaso la misma del campeonato de futbito, un grupo de jóvenes del pasado baila a la vez la canción 'Bailaré sobre tu tumba', de Siniestro Total. La canción y la escena avanzan, pero ellos caen. Cada vez que uno se desploma, lo cubren con una sábana de fantasma. Después del último compás, se abren las luces y todos son fantasmas.

Solo es necesaria una pequeña foto, o una gran película como la de Simón, para que nos cuenten su historia. Para saber que el pasado o es ingenuo o es terrible. Para recordarlos jugando, bailando, cayendo.