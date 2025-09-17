También Gaza les enfrenta

Dos hechos muy recientes han aumentado el fuerte rechazo internacional a Netanyahu. Uno, la invasión de la ciudad de Gaza y la huida forzosa de 300.000 gazatís, un capítulo más del terrible drama humanitario que los televidentes de todo el mundo contemplan cada día. Encima, el ejército israelí dice que tardará meses en ocupar la ciudad y años en destruirla. El otro es el ataque aéreo sobre Doha, capital de Qatar, que mató a seis dirigentes de Hamás que estaban negociando otra posible tregua. Y Qatar, gran aliado de Estados Unidos, es uno de los estados árabes moderados que desde “los acuerdos de Abraham” quiere un arreglo con Israel. Con reconocimiento de Palestina.

Parece como si Netanyahu solo apostara por acabar el conflicto por la fuerza bruta, rechazara toda negociación y de facto olvidara a la treintena de rehenes que todavía se calculan con vida. Y admite que el ostracismo internacional de Israel puede incrementarse mucho. Para Ehud Barak, antiguo primer ministro laborista, “este desastre diplomático es consecuencia de los grandes errores de un hombre confuso y solitario”.

Lo cierto es que la Comisión Europea ha decidido suspender una parte del acuerdo comercial con Israel, que afectará al 37% de sus exportaciones a la UE, y declarar no gratos a dos de sus ministros más duros. Veremos la reacción del Consejo Europeo (hay jefes de gobierno reticentes), pero la presidenta de la Comisión -siempre cauta con Israel- ha creído que la opinión pública europea le exigía este paso. Y Felipe VI, en visita a Egipto -país que hace años firmó la paz con Israel y que es mediador con los palestinos-, ha afirmado que “la respuesta de Israel a Hamás ha derivado en una crisis humanitaria insoportable”.

Pero España está en un máximo de polarización. Sánchez dijo el domingo que admiraba a los manifestantes por su protesta contra el genocidio en Gaza. Pero no advirtió que las protestas no debían acarrear desórdenes públicos -ya los hubo en algunas etapas de la Vuelta ciclista- que se incrementaron en Madrid con 21 policías heridos. Sánchez se equivocó al no distinguir entre protestar e impedir la Vuelta por la fuerza. Pero el PP más, cuando creyó que lo único que debía hacer era acusar a Sánchez de “incitar a la violencia” y criticar “el ridículo internacional”. Para otros, España estaba salvando el honor de Europa.

Así seguimos. La ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó con extrema dureza que la actitud del PP -ninguneando el dictamen de genocidio de la ONU- “no es ignorancia sino mala fe…una ceguera interesada que les va a perseguir toda la vida”. La del PP, Ester Muñoz, puede tener razón técnica cuando dice que el genocidio lo debe determinar la Corte Internacional de Justicia, pero en política los sentimientos -más los de indignación por el asesinato de niños- cuentan. Y mucho.

Por eso, en la sesión de control Feijóo puntualizó qué condenaba la masacre de Gaza y que los palestinos no eran terroristas, pero no quiso dejar de atacar a Sánchez: “a usted solo le importa seguir en el poder y para ello estaría dispuesto a pactar con el mismo Netanyahu”. Pero el PSOE cree que los hechos en Gaza van a darle la razón (genocidio), quiere expulsar a Israel del festival de Eurovisión y que las federaciones internacionales excluyan a los equipos israelís de las competiciones deportivas: “si se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania, por qué no con Israel por el genocidio en Gaza”.

Pero Israel -Hitler liquidó en las cámaras de gas a seis millones de judíos y Hamás es una organización terrorista- sabe resistir. Y tiene un lobi potente en América. Pese a ello, Sánchez cree que atacar el genocidio le será rentable electoralmente y que Feijóo “no está en el lado correcto de la historia”.

Gaza impide cualquier consenso en política exterior. No es la primera vez. Aznar creyó que jaleando la invasión de Irak por “las armas de destrucción masiva” sería un gran estadista mundial. Solo logró que Rajoy perdiera las siguientes elecciones. Y el propio Felipe González lanzó aquello de “OTAN, de entrada no” para lograr la mayoría absoluta de 1982. Luego tuvo que rectificar con un referéndum que estuvo a punto de perder.

Ahora, Sánchez y Feijóo apuestan a lo mismo: que el perdedor sea el otro.