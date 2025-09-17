CAIROS: Del diagnóstico a las propuestas de reforma de la sanidad catalana

En el artículo anterior exponíamos las razones que justifican la creación del Comité CAIROS como palanca para transformar el sistema sanitario catalán. Hoy, compartimos las propuestas concretas. Propuestas que no son una lista exhaustiva ni un catálogo técnico, sino un marco de actuación estructurado en torno a tres grandes ejes: organización, desarrollo profesional y modelo asistencial.

1.Simplificar la organización: de la administración pública a la gestión pública

El primer eje propone modernizar el modelo organizativo con tres líneas de acción:

Gestión pública profesional. Apostamos por una gestión pública con más autonomía operativa y flexibilidad. Se trata de reforzar la capacidad de gestión, no de ampliar estructuras burocráticas. Necesitamos menos administración pública y más gestión pública. Menos control y más confianza.

Capacidades digitales avanzadas. Hemos de ir más allá de la informatización ya existente. Se han de incorporar herramientas de inteligencia artificial, análisis predictivo y automatización inteligente, para liberar tiempo a los profesionales y mejorar la toma de decisiones clínicas y organizativas.

Innovación organizativa. Catalunya ha destacado por su capacidad investigadora. Ahora toca activar esa capacidad en forma de innovación organizativa, clínica y tecnológica. La innovación debe ser evaluada, escalable y enfocada a resolver problemas reales, no solo a generar conocimiento.

2.Desarrollo profesional: de la homogeneización al reconocimiento

El segundo eje se centra en el desarrollo profesional, clave para cualquier reforma con impacto real:

Nuevos roles y máximo desarrollo competencial. Cada profesional debe poder trabajar al máximo que su formación le permita. Esto requiere cambios en normativas, cultura y estructuras, para evitar el desaprovechamiento del talento. También implica incorporar nuevos perfiles y funciones al equipo de salud.

Organización y cooperación clínica. Hay que sustituir los silos por modelos más cooperativos, interdisciplinarios e integradores. La atención de hoy exige coordinación efectiva entre niveles, servicios y profesionales.

Reconocimiento e incentivación. Hemos de avanzar hacia un modelo que supere la homogeneización actual incorporando nuevas formas de incentivación y reconocimiento, no solo económicas, que valoren el esfuerzo, la responsabilidad y el impacto de cada profesional. Reconocimiento para alinear energía y compromiso con los objetivos del sistema.

3.Del volumen al valor: reformar para obtener resultados

El tercer eje aborda lo esencial: los resultados que queremos obtener. Porque toda reforma debe medirse no por su diseño y ambición, sino por aplicabilidad y su impacto.

Más salud y no solo enfermedad. La sanidad del futuro debe invertir mucho más en prevención, promoción de la salud y abordaje proactivo de los determinantes sociales. Esto implica también empoderar a los pacientes y a la comunidad, reforzar su capacitación y escuchar su voz en la construcción de unos servicios más cercanos. Sin una orientación clara a la salud, seguiremos atrapados en una lógica exclusivamente reactiva y curativa.

Más integración y no solo recursos. Necesitamos recursos, pero sobre todo necesitamos organización, coordinación e integración entre niveles. Es hora de poner fin a la fragmentación, al laberinto de derivaciones, y avanzar hacia un sistema donde la atención fluya sin barreras.

Más valor y no solo actividad. No es un problema solo de hacer más actividad, sino de conseguir mejores resultados. Apostamos por un modelo centrado en la aportación de valor, que combine calidad, accesibilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Por otra parte, la orientación al valor debe medirse no solo en términos de calidad clínica, sino también a través de la satisfacción y la percepción de los ciudadanos. Su participación en la definición de lo que consideran resultados valiosos es esencial para orientar la reforma.

Las propuestas de CAIROS no son una revolución declarativa. Son una evolución firme y gradual, apoyada en pruebas de concepto, que serán evaluadas y extendidas en función de los resultados obtenidos. Las primeras actuaciones se han empezado a desplegar en los nuevos Centros de Salud Integral de Referencia (CSIRS), a través de 25 medidas concretas que desarrollan estas líneas de acción.

No se trata de reformar por reformar, sino de recuperar la confianza de la ciudadanía, reconectar con los profesionales y construir un sistema sanitario público más fuerte. Catalunya tiene el conocimiento, la experiencia y el compromiso político necesarios. El momento de actuar es ahora.