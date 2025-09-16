El taxi frente a la competencia

BARCELONA 13/02/2024 Barcelona. Taxistas taxis de Free Now El taxi de Barcelona teme que Free Now dispare su comisión por cada servicio prestado FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy voeten / EPC

La vigente ley del taxi data de 2003, una época en que hablar de aplicaciones o de plataformas digitales sonaba a ciencia ficción. En estos más de 20 años, la aparición de los VTC (vehículos de transporte con conductor) ha generado múltiples problemas y situaciones de gran tensión, como la huelga y la ocupación de la Gran Via por los taxistas en 2019. Es evidente que una actividad que nació como un servicio de precontratación para empresas y que derivó hacia usos personales se ha ido convirtiendo en una competencia para el sector del taxi. Desde entonces, y más concretamente desde 2023, desde la Generalitat y el Departament de Territori se han ido sentando las bases para una ordenación de esta pieza clave de la movilidad. La nueva normativa está ya en vías de concreción, después de otros textos y decretos de rango menor que ya ponían en dificultades a las empresas dedicadas a la gestión de los VTC. La disputa, pues, viene de lejos y se ha ido abordando, no sin tropiezos legales, por la vía de restringir el número de licencias de vehículos cuyo servicio, en la práctica, tiende a equiparar el servicio de taxis o VTC, aunque las regulaciones que pesan sobre unos y otros sean radicalmente diferentes.

En el conflicto deben sopesarse distintas variantes, una de las cuales, quizás la más concluyente, es que los taxis, como servicio público, tienen más restricciones y circulan con tarifas reguladas y otro tipo de disposiciones que les llevaría a competir en situación de inferioridad contra un potencial servicio de VTC desregulado.

La intención de la nueva propuesta, presentada por la dirección general de Transport i Mobilitat ante el Consell del Taxi, se posiciona claramente a favor de «un sector económico de interés general» con una serie de medidas que tienden a eliminar, de manera progresiva, los VTC en el ámbito urbano. En el borrador de la ley se contempla que el taxi sea el servicio de referencia en la movilidad urbana, con la extinción paulatina de su competencia, que deberá regirse por otro tipo de normas, como las aplicables a los llamados Vehículos de Alta Disposición, contratados con un mínimo de dos horas de antelación y con un servicio de al menos una hora seguida. Solo en momentos de máxima exigencia (como en congresos o eventos multitudinarios) podrán equipararse al taxi. En un contexto general restrictivo (a causa de la saturación del espacio público y de la contaminación ambiental), las nuevas licencias se otorgarán solo a taxis.

La nueva ley se aproxima a una prohibición de facto que sin duda se encontrará con una seria oposición del sector afectado en los tribunales de desenlace incierto: en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023, se recalcaba que no se pueden defender medidas de exclusión de la competencia con el único argumento de la supervivencia económica del gremio. Un escenario que sería menos problemático si hubiese optado por equiparar las restricciones y condicionantes que pesan sobre ambas modalidades de movilidad sin poner en cuestión la apertura a la competencia. El taxi apuesta en cambio por medidas proteccionistas. Pero, más allá de que consiga que se conviertan en ley, su futuro pasa por otra vía, por la de modernizarse, garantizando que los conductores estén en condiciones de dar un servicio de calidad y con conocimiento del territorio en el que circulan y manteniendo su adaptación a servicios de contratación a través de apps.