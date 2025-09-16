La sanidad como columna del Estado del bienestar (1). Reconstruir el contrato social

Este mes se cumple un año de la constitución de CAIROS, un comité de expertos creado por la Generalitat para impulsar la reforma del sistema sanitario. Catalunya ha construido en las últimas décadas un sistema sanitario sólido que resuelve de forma excelente los problemas más complejos, pero falla en lo básico: tiempos de espera, burocratización y fragmentación de servicios. Estos problemas no son un hecho aislado, sino que forman parte de un deterioro progresivo de los servicios públicos, uno de los principales factores que erosiona la cohesión social y amenaza la sostenibilidad del Estado del bienestar.

Esa construcción colectiva, que ha sido la gran conquista europea de las últimas siete décadas, se construyó sobre un contrato social surgido tras la Segunda Guerra Mundial, mediante el cual ciudadanos, empresas y gobiernos acordaron un marco común de convivencia. Este acuerdo se apoyó en tres grandes diseños institucionales: un modelo político de libertades y contrapesos, que garantiza pluralismo, separación de poderes y participación ciudadana; un modelo económico de mercado con políticas fiscales redistributivas, que aspiraba a asegurar una prosperidad compartida; y un modelo social basado en servicios públicos universales y accesibles —sanidad, educación, pensiones y servicios sociales— financiados solidariamente.

Ese equilibrio, que ha permitido décadas de prosperidad y cohesión, hoy atraviesa una crisis de confianza que pone en cuestión su sostenibilidad:

El modelo político vive una crisis de gobernabilidad. La política es cada más cortoplacista y la creciente polarización bloquea acuerdos en asuntos esenciales, generando en los ciudadanos una sensación de impotencia que puede ser aprovechada por movimientos políticos populistas.

El modelo económico está tensionado por la globalización y la revolución tecnológica. Es cierto que más de mil millones de personas han salido de la pobreza en el mundo, pero las clases medias en Europa y Estados Unidos ven cómo se deslocalizan empleos y se debilita el ascensor social. A esto se suma la elusión fiscal de grandes empresas, que trasladan beneficios a jurisdicciones de baja tributación, limitando la capacidad de los estados para redistribuir.

Por último, el modelo social está sufriendo una erosión sostenida. Los servicios del Estado del bienestar se deterioran de forma progresiva por dos motivos principales: modelos organizativos burocráticos, más orientados a cumplir procedimientos que a obtener resultados; y políticas de recursos humanos rígidas basadas en un modelo funcionarial, que dificulta la orientación de los servicios a las necesidades de los ciudadanos.

Parecería que los diferentes agentes hayan perdido el sentido de las cosas y que sea necesario recuperar el propósito común. Tal vez se necesita más brújula y menos calculadora.

Quizás los agentes políticos deberían volver a poner más foco en las próximas generaciones, y no solo en las siguientes elecciones. Los agentes económicos podrían recordar la importancia de aportar valor social y no solo el beneficio empresarial. Y, por último, quizá gobiernos y sindicatos podrían priorizar los resultados por delante de las normas y defender el Estado del bienestar en su conjunto, no solo las condiciones de quienes trabajan para él.

Si no se recupera este propósito compartido y no somos capaces de reorientar los servicios públicos hacia las necesidades de los ciudadanos, las consecuencias inevitables son la pérdida de confianza, piedra angular del contrato social, seguida de la progresiva huida de las clases medias de los servicios públicos y, finalmente, la reducción del consentimiento fiscal.

CAIROS nace precisamente de esa preocupación por el deterioro de los sistemas de atención a la ciudadanía. Obviamente, no pretendemos influir en aspectos generales como la polarización política o la globalización económica, pero sí podemos y debemos actuar sobre el funcionamiento de los servicios públicos.

Para ello, CAIROS ha adoptado un modelo que le da capacidad de acción real: no quedarse en el diagnóstico, sino poner el énfasis en la acción. Ese modelo se apoya en lo que hemos llamado las 6C: compromiso político, pero también criterio profesional, capacidad de transformar a través de equipos mixtos orientados a la acción, pero también cautela para aplicarlo en formato pequeño y después escalarlo. Y, por último, cooperación involucrando a todos los actores del sistema, pero tambien dotándose de continuidad, más allá de los ciclos políticos.

No es una fórmula mágica, sino una manera práctica de asegurar que las reformas sean, a la vez, ambiciosas y realistas. CAIROS busca transformar el sistema sanitario para hacerlo más accesible y orientado a las necesidades de la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de que esta reforma, por sí sola, está lejos de dar respuesta a todos los desafíos actuales, pero también sabemos que la sanidad es uno de los pilares fundamentales del modelo social. En definitiva, se trata de reforzar ese pilar, para contribuir a la solidez y permanencia del Estado del bienestar para las próximas generaciones.