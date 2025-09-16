No es odio, es irresponsabilidad política

No se odian, pero son unos irresponsables. El mundo de la política anda entre arenas movedizas de las que será difícil salir, y menos si nadie quiere. Si nos atenemos a las palabras que salen de sus bocas, a las declaraciones que salpican los medios de comunicación, el ciudadano de a pie puede entender que diputados, concejales y dirigentes de partidos tienen una animadversión persistente al contrario que les paraliza para poder debatir. Y no es así. Decir que es una fachada sería excesivo. A fuerza de utilizar palabras hirientes, las rutinas de relación se erosionan. Pero no se odian, solo lo parece, aunque lo que aparenta sea todo lo contrario.

Los tiempos cambian de forma muy rápida. Cada vez más. La velocidad de transformación es dinámica y constante, pero les describo un momento parlamentario de hace ocho años en el Parlament de Catalunya. Eran los días 6 y 7 de septiembre. La institución catalana había decidido superar sus competencias, olvidar que era un parlamento autonómico y optar por pegarle unas cuantas bofetadas a la legalidad. Las formaciones estaban enfrentadas y, de forma lógica, sus representantes. Aquellos días fueron esperpénticos y de discusión política continua.

En un momento dado, tenía que tomar la palabra Xavier García Albiol. El diputado estaba fuera del hemiciclo en una de las muchas interrupciones de aquellos dos días. Se había llamado a sus señorías y faltaba Albiol, que tenía que subir a la tribuna. Entró casi corriendo. La presidenta, Carme Forcadell, se dirigió a él con respeto para decirle que comenzara. García Albiol, con el mismo respeto, se disculpó.

Los dos eran dirigentes políticos de partidos muy opuestos. Las trifulcas discursivas entre ellos son conocidas. Agua y aceite, sin saber quién es agua y quién aceite. Debates con acritud y también mala baba. Pero ese mal humor siempre mecía junto al respeto de una controlada amistad, gracias a charlas sobre la vida privada en la cafetería o en las diversas comisiones. Relaciones personales que todos tienen, puede que no para irse de fiesta, pero sí para entender los problemas médicos de los padres, de la pareja o de los hijos.

Si nos inspiramos en las declaraciones, en los cortes de voz televisivos o radiofónicos, en los debates agrios del último año, en cómo recogen la redes sociales todo ello, este país estaría al borde de un enfrentamiento social. Y no es así. Aunque nuestros políticos no se odien, sí muestran un grado de irresponsabilidad elevado. Marcan un ritmo, una rutina, una lógica discursiva que solo alienta a la confrontación, el cabreo y el insulto.

Todos piensan que esta lógica les beneficia. La ecuación es equivocada: no soportas al contrario, ergo estás conmigo. Pero la ciudadanía comienza a estar muy harta. El rastreo personal de este verano, personal y subjetivo, solo me ha descubierto personas que han decidido no votar. Han decidido optar por presentar su dimisión ante la decisión política. Y eso es un peligro.

Decidir no votar es tan democrático como votar. De acuerdo. Pero dejar que sean los cabreados los únicos que voten, es otra cosa.