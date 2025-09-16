Las montañas metropolitanas, aliadas contra el cambio climático y los incendios del futuro
Hacer buena gestión forestal no es solo una cuestión ambiental; es también una política de seguridad, de salud y de futuro
Este verano, Europa ha vuelto a vivir una oleada de incendios forestales de una magnitud que hace solo una década habría parecido impensable. Los llamados incendios de sexta generación —grandes, incontrolables y capaces de crear sus propias condiciones meteorológicas— son hoy una amenaza real que afecta no solo a zonas rurales, sino también a las áreas próximas a las ciudades.
En este contexto, en el Área Metropolitana de Barcelona hemos entendido que las montañas metropolitanas son una infraestructura verde imprescindible para la salud ambiental, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía. No son solo el paisaje que nos rodea, son la mejor defensa contra los efectos del cambio climático.
Por eso, desde el CON impulsamos proyectos como el LIFE AgroForAdapt, que desarrollamos conjuntamente con el Centre de Ciència y Tecnologia Forestal de Catalunya y otras instituciones. Su objetivo es claro: promover sistemas agroforestales que combinan bosques, agricultura y ganadería extensiva para hacer más resilientes nuestros territorios mediterráneos.
Este mosaico agroforestal —que recuperamos en espacios como la finca de Can Colomer, entre Sant Climent de Llobregat y Gavà— nos permite mantener los bosques más limpios y vivos, reducir el riesgo de incendios descontrolados y, a la vez, ofrecer oportunidades económicas a agricultores y ganaderos locales. El pasto extensivo con cabras y asnos, por ejemplo, no solo es una actividad tradicional recuperada, sino también una herramienta moderna y eficaz de prevención.
Hacer buena gestión forestal no es solo una cuestión ambiental; es también una política de seguridad, de salud y de futuro. Cada hectárea gestionada reduce combustible forestal, secuestra carbono, favorece la biodiversidad y nos prepara mejor ante sequías y olas de calor cada vez más frecuentes.
La lucha contra el cambio climático y los incendios de sexta generación no se ganará solo con más bomberos o más aviones, sino con territorios vivos y equilibrados, capaces de resistir y de adaptarse. Las montañas metropolitanas son parte de la solución, y el compromiso del CON es firme: invertir, gestionar y recuperar estos espacios para que sean un patrimonio vivo al servicio de todo el mundo.
El futuro de nuestras ciudades también se juega en nuestros bosques.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado