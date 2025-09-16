Las montañas metropolitanas, aliadas contra el cambio climático y los incendios del futuro

El silvopastoreo con cabras es una de las prácticas de gestión forestal de los municipios en Las Montañas del Baix Llobregat. / Jordi Cotrina

Este verano, Europa ha vuelto a vivir una oleada de incendios forestales de una magnitud que hace solo una década habría parecido impensable. Los llamados incendios de sexta generación —grandes, incontrolables y capaces de crear sus propias condiciones meteorológicas— son hoy una amenaza real que afecta no solo a zonas rurales, sino también a las áreas próximas a las ciudades.

En este contexto, en el Área Metropolitana de Barcelona hemos entendido que las montañas metropolitanas son una infraestructura verde imprescindible para la salud ambiental, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía. No son solo el paisaje que nos rodea, son la mejor defensa contra los efectos del cambio climático.

Por eso, desde el CON impulsamos proyectos como el LIFE AgroForAdapt, que desarrollamos conjuntamente con el Centre de Ciència y Tecnologia Forestal de Catalunya y otras instituciones. Su objetivo es claro: promover sistemas agroforestales que combinan bosques, agricultura y ganadería extensiva para hacer más resilientes nuestros territorios mediterráneos.

Este mosaico agroforestal —que recuperamos en espacios como la finca de Can Colomer, entre Sant Climent de Llobregat y Gavà— nos permite mantener los bosques más limpios y vivos, reducir el riesgo de incendios descontrolados y, a la vez, ofrecer oportunidades económicas a agricultores y ganaderos locales. El pasto extensivo con cabras y asnos, por ejemplo, no solo es una actividad tradicional recuperada, sino también una herramienta moderna y eficaz de prevención.

Hacer buena gestión forestal no es solo una cuestión ambiental; es también una política de seguridad, de salud y de futuro. Cada hectárea gestionada reduce combustible forestal, secuestra carbono, favorece la biodiversidad y nos prepara mejor ante sequías y olas de calor cada vez más frecuentes.

La lucha contra el cambio climático y los incendios de sexta generación no se ganará solo con más bomberos o más aviones, sino con territorios vivos y equilibrados, capaces de resistir y de adaptarse. Las montañas metropolitanas son parte de la solución, y el compromiso del CON es firme: invertir, gestionar y recuperar estos espacios para que sean un patrimonio vivo al servicio de todo el mundo.

El futuro de nuestras ciudades también se juega en nuestros bosques.