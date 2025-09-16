Un ciclista que no puede llegar a la meta

En 2021, el equipo ciclista Israel Start-Up Nation participó en la Volta Ciclista a Catalunya. Para presentarse en sociedad y como un guiño a las ansias separatistas catalanas, el jefe de marketing tuvo la brillante idea de fotografiar al equipo con una enorme bandera 'estelada'. El gesto fue muy aplaudido, entre otras cosas porque Israel y Catalunya siempre han sido percibidas, por una parte del catalanismo, como naciones hermanas, el pueblo que renace desde el pozo sin fondo de la historia. Entonces no había manifestaciones propalestinas, aunque, como es notorio, el conflicto ya existía y la presión israelí sobre Gaza y Cisjordania ya era bastante notable. Uno de los propietarios del equipo, Sylvan Adams, dijo en esa Volta que uno de los objetivos del equipo es promover Israel y sus valores. “Representamos a nuestro país en todo el mundo”, afirmó, “con determinación y deportividad”. Es decir, no era (¡ni es!) un equipo ciclista cualquiera, sino un estandarte del Estado judío. Es decir, hacía política. El nombre del equipo ya era (¡y es!) toda una declaración de intenciones. Israel se define a sí misma como una nación 'start-up', porque es el país del planeta que tiene más empresas emergentes en innovación tecnológica por habitante. Vienen a decir: somos una potencia en inteligencia; no tenemos recursos naturales, pero estamos al frente de las civilizaciones avanzadas.

Que no vengan ahora con aquello que no se pueden mezclar la política y el deporte. De entrada, todo es política porque la política consiste en la ordenación de la vida pública, en la administración de los bienes, en la gestión de las relaciones entre los ciudadanos. Por eso da tanta rabia leer la hipócrita declaración de la Unión Ciclista Internacional (UCI) a raíz de los hechos del domingo, que provocaron la suspensión de la etapa final de la Vuelta a España. "Condenamos de forma firme", dice la UCI, "la instrumentalización del deporte con fines políticos", porque "el deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como instrumento al servicio de la paz". Y después añaden que no puede ser que "nuestro deporte se desvíe de su misión universal". ¿De verdad que todavía piensan eso? ¿Una misión universal? ¿Es parte de la misión universal organizar un campeonato del mundo en un país con dudosas credenciales democráticas como Ruanda, donde gobierna un dictador como el presidente Kagame, que encarcela a opositores y expande el terrorismo con milicias que atacan al Congo y que se lava la cara con campañas como “Visit Rwanda”, que subvenciona al Arsenal o al Atlético de Madrid?

Dejando aparte que todo es política resulta que, en el caso de Palestina, no hablamos de una política entre estados que "deben debatir las divergencias" (según la UCI), o de las "pérdidas civiles de personas de origen palestino" (esto lo dice Feijóo). No es política. Es más. Es una inmoralidad. Como dice un amigo, el más aficionado al ciclismo de mis amigos, "es peor, mucho peor un niño muerto en Gaza que un ciclista que no puede llegar a la meta".