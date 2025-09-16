De Beijing 1995 a Barcelona 2025: 30 años de camino hacia la igualdad

Hace 30 años se produjo un hecho histórico: 189 países se pusieron de acuerdo para avanzar en los derechos de las mujeres en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín (1995).

En el Foro Pekín+30, que organizamos el Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona y el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, el próximo 18 de septiembre en la Llotja de Mar, rememoramos este hito histórico y aprovechamos para hacer balance de los adelantos conseguidos en igualdad y para poner al día los retos que marcarán la próxima década.

Vivimos momentos muy preocupantes: el retroceso de las políticas de diversidad e igualdad en los Estados Unidos, el avance de la extrema derecha a Europa, los liderazgos autocráticos, el aumento del militarismo en todo el mundo, las guerras incomprensibles, la grave situación de las mujeres afganas, la violencia física y digital contra las mujeres o la corriente negacionista entre los chicos jóvenes.

Una sociedad democrática y igualitaria como la europea no puede mirar hacia otra lado. Tenemos que pararnos a reflexionar sobre el mundo que dejaremos a nuestras hijas y nietas si no somos capaces de frenar esta corriente de retroceso que amenaza los valores identitarios europeos.

Las mujeres feministas que nos precedieron lucharon para dejarnos un legado de derechos y de igualdad de oportunidades. Ahora nosotros tenemos la obligación de continuar este legado y conseguir que las mujeres vivan en libertad, con independencia económica, libres de violencia y de toda discriminación laboral.

La sociedad está viviendo transformaciones importantes y hace falta que las mujeres participemos y lideremos estos cambios. Por eso, más de 40 mujeres referentes en sus ámbitos profesionales debatiremos sobre cómo reducir los sesgos de género en la IA, como contabilizar las tareas del cuidadao en la economía, cómo eliminar la brecha salarial de género, cómo desarrollar un modelo de coeducación inclusivo que contribuya a cambiar los roles y estereotipos de género, cómo luchar contra las barreras que frenan la carrera profesional de las mujeres, cómo aumentar la voz de las mujeres en los medios de comunicación, cómo hacer frente a la información falsa de las redes sociales que amenaza los valores democráticos, o cómo garantizar el derecho de las mujeres al deporte en igualdad de condiciones.

Los adelantos conseguidos en estos 30 años son muchos, tanto en el ámbito de las leyes, como en el acceso de las mujeres a la formación y al mercado laboral, así como en la aplicación de medidas de conciliación a las empresas. Pero tenemos una gran asignatura pendiente que es el reparto de las tareas del cuidado y del trabajo doméstico. Las mujeres dedicamos el doble de horas diarias que los hombres. Mientras esto no cambie difícilmente se llegará a la plena igualdad de oportunidades. Las mujeres hemos entrado en el mundo laboral pero los hombres no han entrado en la misma medida en el mundo doméstico, y esta doble jornada física y mental nos penaliza.

En el Foro Pekín+30 reivindicamos que sin igualdad efectiva entre hombres y mujeres no puede haber una democracia real. Y si retrocedemos en igualdad, retrocede la democracia.