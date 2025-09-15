Trituradora de jugadores

Lamine Yamal, durante el partido de Turquía, donde España venció por 0-6. / OZAN KOSE / AFP

Fútbol y Barça, y aun así este artículo no va de deportes. O va de una manera alternativa, sobre todo porque quien esto escribe no tiene ninguna intención de hacer una competencia torpe y fallida a los profesionales de la materia. Ni sé bastante, ni me atrevería. Pero, más allá de la pericia deportiva, hay mucho material para analizar que se sitúa en la dimensión social y emotiva del fútbol, especialmente si hablamos del Barça.

Y del Barça hablamos estos días (con permiso del gran partidazo ante el Valencia), a raíz de la lesión de Lamine Yamal, las declaraciones de Hansi Flick, y la polémica que ha seguido. En resumen, la joven estrella del Barça fue convocado a los partidos del mundial contra Bulgaria y Turquía a pesar de tener dolores previos, le dieron analgésicos para que aguantara y no tuvo ningún respiro. Como denunció con indignación el mismo Flick, “tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y Lamine jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Esto no es cuidar el jugador. Estoy muy triste con esto". El resultado: una lesión que lo dejó de baja contra el Valencia y se teme que sea baja el próximo jueves, en la Champions, contra el Newcastle.

Varias cuestiones a raíz de la polémica, y planteadas desde la escuela del sentido común, que no siempre rige las decisiones del deporte. La primera: cuando un jugador presenta síntomas de dolor, ¿quién tiene que tomar la decisión de arriesgarse a que juegue, el club o la selección? En este caso, por ejemplo, si el Barça es quien ha invertido fuertemente en la carrera de un jugador de alto rendimiento, ¿no tendría que ser el club y no la selección, quien tuviera la última palabra? Es decir, ¿no es el club quien conoce mejor la situación del jugador y quien sufrirá las consecuencias si se lesiona? Dado que hablamos de clubes privados y del negocio del fútbol, no acabo de ver por qué Luis de la Fuente tiene que ser más importante que Hansi Flick, a la hora de arriesgar a su jugador más imprescindible. Sobre todo, porque las consecuencias las pagará deportiva y económicamente tanto el jugador como el club, y no la selección.

Más allá del “quién”, también está el “cómo”. Y el “cómo”, en este caso, refleja una enorme irresponsabilidad por parte de la selección. ¿Por qué no se tuvo en cuenta que ya llegaba con dolores? ¿Por qué había que sobreexplotarlo, obligándole a jugar casi todos los minutos de los dos partidos, si la selección ya tenía los partidos ganados? ¿Por qué tenía que jugar los dos partidos seguidos? ¿No tenían nada que decir, los médicos y los fisioterapeutas de la selección? ¿No les pareció fundamental valorar el riesgo de una lesión? Al contrario, da la impresión que a la selección le importó muy poco las consecuencias que podían derivarse. En este sentido, lo que ha pasado con Lamine Yamal recuerda a lo que ha pasado con otros jugadores del Barça, como la famosa decisión del seleccionador de hacer volver a Gavi al campo hace dos años, que acabó con un seria lesión de la que todavía sufre las consecuencias.

Finalmente, hay una cuestión más etérea, que se adentra en lo que tendríamos que llamar ética del deporte, si es que este concepto es aplicable a un mundo tan corrupto como el del fútbol, que a menudo tiene más que ver con las ganancias económicas que con el deporte: el uso y abuso de los jugadores, concebidos como simples productos y no como seres humanos. Y esta cuestión es especialmente importante cuando hablamos de jugadores muy jóvenes que, lógicamente, están todavía formándose físicamente. Lamine Yamal tiene dieciocho años y es el más emblemático de una larga lista de jugadores que no superan los veinte años. En este sentido, hay una dualidad contradictoria: por un lado, es lógico que estas jóvenes promesas -y más, cuando son de la categoría estratosférica de Lamine Yamal- jueguen todo lo que puedan; pero, a la vez, habría que tener cuidado y no someterlos al límite. Al contrario, a menudo parece que cuando nace una figura de esta categoría se aplica el afán de exprimir todo el jugo enseguida, bajo riesgo de dañar su carrera justo cuando empiezan. Si esta mínima sensibilidad se hubiera aplicado a Gavi, quizás ahora no estaría de baja a causa de la vieja lesión. Se trata de equilibrio y sensibilidad, dos condiciones que a veces parecen ajenas al mundo del fútbol.