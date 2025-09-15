Polarizar infla a Vox

La incalificable conducta del Gobierno Netanyahu en Gaza está generando una oleada de protestas y de gran indignación en todo el mundo. España parecía en cabeza cuando propuso romper el tratado europeo de asociación con Israel, pero la semana pasada la presidenta de la Comisión abogó en el Parlamento europeo -y luego la cámara la respaldó- por suspender su capítulo comercial. Y Francia y Gran Bretaña reconocerán al Estado palestino.

Sánchez muestre cada día más repulsa y habla incluso de genocidio, como por cierto acaba de hacer el ministro de Exteriores de Qatar, gran aliado de Estados Unidos, tras el bombardeo israelí sobre Doha que mató a cinco activistas y negociadores de Hamás. Pero Sánchez cometió un grave error cuando el domingo expresó su admiración por quienes iban a protestar contra la presencia del equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España. No distinguió entre la protesta -muy legítima- y quienes pretendían -ya había precedentes- la interrupción de la Vuelta por la fuerza. Contra la policía que, por orden del Gobierno, debía asegurar la normalidad de la última etapa. Un presidente, que manda a las fuerzas del orden (hubo 21 policias agredidos), siempre tiene que medir bien sus palabras. ¿Quería polarizar a la izquierda contra la derecha? Pues lo logró. La plana mayor del PP cargó contra Sánchez, habló de “vergüenza nacional” -la Unión Ciclista Internacional está indignada- y su nueva portavoz parlamentaria calificó al presidente de 'hooligan'.

Sánchez piensa que la polarización contra el PP le beneficia y el PP cree que la descalificación de todo lo que haga Sánchez le será rentable. Lo vimos ya con los incendios del verano. Pero, más allá de casos puntuales -Vuelta Ciclista, incendios- quizás no saben leer bien lo que está pasando. La gran crispación con la que acabó el curso -que no deja de subir- no beneficia a ninguno de los dos. En las encuestas de septiembre quien se dispara es Vox. En las elecciones de 2023, Vox tuvo el 12,4% de los votos. Tras el verano, ha subido al 15,1% (El Mundo), el 17,3% (CIS) y el 17,4% (El País). Pero la gran sorpresa ha sido la encuesta del 'ABC' del lunes que le da un 17,9% y nada menos que 61 escaños, cerca del doble de sus actuales 33. ¿Podría así Feijóo gobernar, sin dañar la democracia que tenemos?

Lo que está pasando es que la descalificación mutua, total y permanente, solo desprestigia al sistema. Y los antisistema hoy no son ni Sumar ni Podemos, pues tanto Yolanda Díaz como Pablo Iglesias han sido ufanos vicepresidentes. Insistiendo en el insulto (me gusta la fruta) a un presidente con muchas carencias y tachando de super-reaccionario al líder de la oposición (que hoy no es el moderado que llegó a Madrid en 2022), el PP y el PSOE solo están logrando engordar a Vox.

Y hoy Vox tiene viento internacional de popa. Desde Trump o Marine Le Pen a Alternativa por Alemania, que el domingo triplicó sus votos en las elecciones locales de Renania-Westfalia, el 'land' alemán más poblado.