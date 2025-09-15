El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. / NATHAN HOWARD I AFP

Cuenta Bibi Netanyahu, el 'premier' israelí, que el total de palestinos abatidos por Israel era solo de, aproximadamente, 25.000. Lo dice en su autobiografía, publicada un año antes de la criminal matanza del 7 de octubre de 2023, cuando miles de milicianos surgidos de las entrañas de Gaza asaltaron sin problema alguno el muro de confinamiento que les separa de Israel. Dato este llamativo. ¿Cómo pudo ser? Los milicianos, sedientos de sangre, se pasearon por los kibutz israelís como Pedro por su casa durante 12 horas. El Ejército, el mejor del mundo tal vez, estuvo desaparecido. Raro en un país tan chiquito y militarizado. Y extraño, cuanto menos. Y eso que cuentan también con el mejor servicio de inteligencia habido y por haber. En fin, no digamos más.

Bibi atinaba la cifra de 25.000 palestinos para afear a Barack Obama, cuando este fue presidente, que comparara lo ocurrido en Palestina con el Holocausto. Bibi se llevaba fatal con Obama y con su exigencia de ‘Ni un ladrillo más’’ para atajar la política de hechos consumados en la colonización de Cisjordania. Cifraba, por entonces, en 250.000 los colonos asentados en Cisjordania. Hoy son, por lo menos, 750.000 y Bibi Netanyahu está en lo de suma y sigue hasta que, parece ser, no quede un palmo de Judea y Samaria (Cisjordania) sin colonizar.

Desde el 7 de octubre del 23, Bibi lleva camino de multiplicar por tres esa cifra. Como con los ladrillos y colonos. Es obvio por qué derroteros marcha la política de Bibi, que no es otra que sepultar toda posibilidad de dos estados como, cándidamente, siguen recitando muchos en Europa. Porque siendo terrible el cobarde e incesante bombardeo de los dos últimos años en Gaza, lo definitivo va a ser la ocupación progresiva de Cisjordania, que se cuece a fuego lento, con la apropiación de tierras que perpetran los colonos extremistss parapetados por el Tsahal, eficaz colaborador.

Israel es una nación admirable en muchos aspectos y Bibi un tipo con una biografía excepcional. Por lo menos, en su juventud. Pero lo que hoy se está viviendo afea toda cuanta razón pueda tener Israel en su defensa por existir. Hamás, el invento israelí, no es el problema de fondo si no un pretexto para perpetrar un proyecto territorial que avanza a ritmo vertiginoso a base de ladrillos y muertos. Del Jordán al Mediterráneo solo cabe un país, el de los judíos, Israel. El resto de sus habitantes está de más y no tienen más futuro que, en el mejor de los casos, ser ciudadanos de segunda en una Tierra Santa que es confesional -la involución es evidente - desde 2018. La democracia israelí cada vez se asienta más a la derecha y, desgraciadamente, no hay atisbo de enmienda.