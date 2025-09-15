Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Ansiedad

Sílvia Cóppulo

Sílvia Cóppulo

Periodista y psicóloga.

Barcelona

Nos duele la vida

Debemos identificar qué nos provoca ese dolor, a vueltas insoportable. Luego, habrá que construir estrategias para que nuestras circunstancias no sean las amas de nuestra esencia

Blísteres de tranquilizantes, antidepresivos y pastillas para dormir.

Blísteres de tranquilizantes, antidepresivos y pastillas para dormir. / EPC

No puedo, no puedo, no puedo respirar. El corazón me está a punto de estallar. El techo da vueltas vertiginosamente. Vomito. Estoy helada y sudo. No puedo pensar. Me ahogo. Lloro, grito, las paredes me rebotan el grito encima. Me aplasta. Aprieto los dientes. Tengo miedo. Sacarme de encima este dolor. Es un cuervo que me va devorando. Me tiene atrapada. Quiero salir, correr y no sé si prefiero morir.

Cuando la ansiedad nos abruma y el pánico nos inunda, sí. Cuando, desbordados, el estrés crónico toma el timón de nuestra voluntad, sí. Cuando pasamos noche tras noche en blanco, sí. Sí, sí y sí. Los medicamentos, puntualmente, y bajo prescripción médica, nos ayudan a afrontar ese malestar que nos corroe el alma.

Pero, stop, hay que cambiar el rumbo. En primer lugar, debemos identificar qué nos provoca ese dolor, a vueltas insoportable. Luego, habrá que construir estrategias para que nuestras circunstancias no sean las amas de nuestra esencia, y nos podamos mover desde el valor más íntimo y potente que tenemos: nuestra libertad.

Nos duele la vida, de acuerdo, pero sobre todo nos duele cómo la vivimos. La tentación es tomarnos una pastilla tras otra: el efecto es rápido y, al fin, podremos respirar sin esa opresión en el pecho que nos ahoga. Lo explican muy bien nuestros compañeros de EL PERIÓDICO: porque el consumo mantenido de benzodiacepinas o ansiolíticos nos desdibuja y nos puede enfermar letalmente, vale la pena coger la vida por los cuernos y enfrentarnos al dolor sin dilación.

Inversión lenta

La alternativa a las 'pasti's funciona como una inversión lenta, de acuerdo, pero segura. No pretendamos estar hechos de hierro y sí, en cambio, hay que pedir ayuda para desarrollar nuestras herramientas emocionales. Debemos dar espacio a los errores, amarnos y creer en nosotros mismos. Podría sugerir actividad física --que siempre cura-- afectos a raudales o 'mindfullness'. Pero lo realmente importante es que, si la vida nos duele, con determinación nos coloquemos en otro lugar dónde el dolor no pueda abatirnos. Hay que aprender a vivir, y con seguridad sé que podremos cantar victoria.

