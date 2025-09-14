Mi oasis asiático

Me muerdo las uñas desde que tengo uso de razón. A veces con los dientes, a veces con las propias manos. Por lo visto son dos trastornos distintos. Se llama onicofagia cuando te las muerdes con los dientes y onicotilomanía cuando te las destrozas con las manos. Dos palabras rimbombantes para algo que parece una tontería, pero que afecta a más gente de la que creemos. Hasta un 30 % de la población lo ha sufrido alguna vez. En mi caso, es como una droga imposible de dejar. Nunca me ha importado demasiado, la verdad. No soy coqueta, no me maquillo, no invierto tiempo en arreglarme. Hasta que un día creces, te llaman para salir en televisión y descubres que tus manos no están a la altura. Salir con las uñas en primer plano fue difícil de esconder. Probé todos los remedios posibles, desde esmaltes con sabor a demonio hasta guantes en pleno agosto. Pero nada funcionó. Hasta que un día, en una tertulia de televisión, me fijé en las uñas perfectas de una compañera. “No son mías”, me dijo. Pensé que bromeaba, pero me confesó que se las hacía “una china en la calle Valencia”. Y allá fui de cabeza al salir de la tele.

El local era enorme, con sofás mullidos y una carta de servicios que incluía hasta masajes. Lo que empezó como una curiosidad hace unos veinte años se ha convertido en una necesidad. Cada quince días y sin pedir cita previa, me siento en esa misma butaca y dejo que esas manos diminutas y pacientes reconstruyan lo que yo he arruinado. Yo no soy la única que ha cambiado. En este presente, mi salón de uñas exclusivo no es para nada exclusivo. Es solo uno entre un millón. En mi barrio puedo contar tres o cuatro en la misma manzana. A veces pienso que no hay suficientes uñas en la ciudad para tanto servicio. Pero lo cierto es que la presión social por estar perfectas y la necesidad de parar y de que te cuiden un poco, han convertido esos espacios en un remanso de paz, que te baja el cortisol y te cuesta menos que una hora de psicóloga. Yo sigo destrozándole las uñas pero gracias a mi oasis asático, nadie se da cuenta. Todo el mundo me felicita por tenerlas perfectas, sin saber que en realidad están feas y dolorosas por dentro. Hay quien dice que en los salones de estética pasan cosas raras, que esconden misterios que nunca se han llegado a demostrar. La verdad es que poco me importa. Son lugares silenciosos, bonitos y que no hacen daño a nadie. Y un masaje de pies cuesta 10 euros. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?