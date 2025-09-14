El ejemplo del libro en catalán

Los editores Aniol Rafel (Periscopi), Ernest Folch (Abacus Futur), Joan Riambau (Penguin Random House), Laura Huerga (Raig Verd), Eugènia Broggi (L'Altra) y Emili Rosales (Edicions 62, Planeta). / EPC

Barcelona está a punto de acoger la Setmana del Llibre en Català. Entre el 19 y el 28 de septiembre y en el paseo de Lluís Companys, tras el acierto que supuso el cambio de fechas y localización que se planteó como provisional y acabará siendo definitivo, las editoriales que publican en lengua catalana mostrarán toda su saneada oferta. Seis editores, de grandes grupos o sellos independientes, hacen balance hoy del estado del sector en estas páginas. Su impresión está claramente alejada de las impresiones catastrofistas que suelen acompañar cualquier reflexión sobre el uso social del catalán; pero también incluye advertencias en torno a aspectos que requieren atención, interés, militancia y un trabajo eficiente tanto desde las administraciones como desde el sector privado.

Las editoriales en lengua catalana hace años que han construido un tejido empresarial y una conexión con el lector que va mucho más allá del resistencialismo. Un 26% de los lectores tienen el catalán como lengua preferida pero, como sucede en cualquier área en que el uso social del catalán da señales positivas, es la incorporación a la vida en catalán de quienes tienen otra lengua de origen o principal por la vía de un bilingüismo personal y vivido la que permite, por ejemplo, que el 75% de la población incluya con mayor o menor intensidad esta lengua en sus hábitos lectores. Los sellos en catalán de los dos grandes grupos editoriales con sede operativa en Barcelona (Planeta, con Grup 62, y Penguin Random House) se reparten la mitad del mercado. Sin tener detrás el músculo de la capital editorial de España, probablemente serían inviables las más de 10.000 novedades anuales ni una cuota de un tercio del mercado. Pero esa es solo la mitad del paisaje:la otra mitad la componen multitud de editoriales independientes, algunas perfectamente profesionalizadas y viables, otras en el límite (esa es una de las señales preocupantes) de la economía de supervivencia o el voluntarismo. Que la lectura juvenil en catalán no siga el ritmo del boom en lengua castellana es otro síntoma de qué funciona y qué no funciona tanto en los signos vitales de la lengua.

La Setmana, que es la segunda diada del libro catalán tras Sant Jordi, llega después de una Diada en que el compromiso con la lengua catalana ha sido el denominador común de opciones políticas que hasta hace poco ponían en primera línea de sus preocupaciones proyectos de futuro para el país absolutamente incompatibles entre sí. Que este sea el nuevo consenso general que pueden compartir quienes tienen visiones diversas del catalanismo sería una buena noticia, una más sobre la reubicación del país frente a la realidad. Lo será si ese nuevo 80% no se malogra como el que en su día apoyaba el derecho de los catalanes a decidir su futuro y que quiso ser monopolizado por quienes solo representaban la mitad de esa sensibilidad, con el resultado que estamos intentando dejar atrás. En la movilización para defender el futuro de la lengua (en la calle, en la escuela) se puede buscar ese consenso integrador necesario para construir esa Catalunya de los por lo menos ocho millones, y pelear por el modelo escolar elegido mayoritariamente por los catalanes. O recaer otra vez en el error de la exclusión, la creación de grietas en la convivencia la colisión sin más con la legalidad, buscando, ante el eterno conflicto judicial sobre la lengua en la escuela, proclamaciones que permitan señalar al contrario por tibio y a los tribunales como enemigos, en lugar de buscar soluciones inteligentes que acomoden la defensa de un modelo propio con los márgenes de la legalidad En este sentido, el sector del libro en catalán tienes algunas lecciones que ofrecer a la política.