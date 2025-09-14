Gaza: el ecocidio

Palestinos inspeccionan un edificio destruido tras el bombardeo nocturno del ejército israelí sobre el campo de refugiados palestinos de al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, el 12 de septiembre de 2025.. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA I AFP

Ciertamente y en base a las definiciones legales establecidas, lo que está haciendo el Gobierno de Israel en Gaza es un genocidio y no considerarlo así o es un tema de miopía social o de complicidad criminal. Definiciones legales aparte, más de 63.000 muertos, 158.000 heridos y casi la totalidad de la población, dos millones y pico de habitantes, obligada al abandono de sus hogares en pésimas condiciones alimentarías y de salubridad, utilizando el hambre como herramienta de guerra, son datos más que suficientes como para hablar de crímenes de guerra y de genocidio.

Pero también hay que contemplarlo desde una vertiente que apela al futuro.

Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, del orden de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y con características geológicas desérticas, sobreexplotado desde el punto de vista agrícola y de recursos hídricos, muy exiguos y salinizados, altamente contaminado, tanto en el suelo, enormemente degradado, como en la franja marina. Sobre este escenario, tiramos 100.000 toneladas de explosivos desde el inicio de la actual intervención israelí, que han comportado, además, la destrucción o afectación de más de un 70% de la trama urbana del territorio. La víctima, además de, sobre todo, las personas, es el ecosistema.

Cuando, como resultado de actos voluntarios o imprudentes cometidos con conocimiento, existe una probabilidad sustancial de que estos actos causen daños graves, generalizados y/o a largo plazo en el medio ambiente, hablamos de ecocidio.

Este concepto, el de ecocidio, fue creado en 1970 por el eminente biólogo americano Arthur Galston, uno de los primeros en denunciar públicamente la utilización bélica del llamado 'agente naranja', potente herbicida compuesto de dioxinas altamente tóxicas, utilizado coma defoliante por las fuerzas armadas de EEUU en la guerra de Vietnam, con gravísimas consecuencias sobre el medio ambiente en el territorio. Y con afectaciones de más de 10 millones de personas, todavía actualmente, y graves alteraciones inmunitarias, cánceres de la fertilidad y defectos y enfermedades congénitas, todavía hoy presentes. Dos años después de la aportación de Galston, el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, posteriormente asesinado, popularizó la idea en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Entorno Humano, exigiendo su reconocimiento y penalización como crimen de alcance internacional.

Un ecocidio presenta una serie de características que lo diferencian de un delito o una afectación ambiental comunes: es voluntario y con conocimiento de las consecuencias de lo que se producirá, y no se puede confundir con aquello que llamamos “daños colaterales”. Sus consecuencias son graves y extensas, afectando fatalmente a la mayor parte del territorio, y son duraderas en el sentido de que su regeneración, si es que es factible, sería muy a largo plazo y con consecuencias irreversibles para los actuales ecosistemas del territorio, con todos sus componentes, seres humanos incluidos. O lo que quede de ellos.

No hablamos solo del hoy de la gente y el territorio de Gaza, sino de su futuro y de las futuras generaciones, sandeces del Sr. Trump aparte.

Está en Gaza, pero no solo en Gaza. También pasa en Ucrania. También pasó en Kuwait e Irak, en la antigua Yugoslava, pasa en el Congo...Forma parte de aquello que se llama “guerra total”, concepto que abarca no solo la implicación de los bandos combatientes, sino de todas sus infraestructuras y recursos, afectando al conjunto de la sociedad y con consecuencias de futuro.

A pesar de todo lo que hemos comentado, el ecocidio todavía no está reconocido internacionalmente como un crimen directamente punible por parte de la Corte Penal Internacional como sí que lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Evidentemente, el reconocimiento del ecocidio como crimen no parará los ataques ni resolverá su impacto, pero sí que evitará la impunidad.

Se atribuye a Einstein la frase: “la Tierra no la hemos heredado de nuestros padres, sino que la hemos pedido prestada a nuestros hijos”. Cuando se habla de ecocidio no nos referimos a la afectación de un territorio concreto. Los ecosistemas están interconectados y son interdependientes. Aquello que pasa allí repercutirá, más pronto o más tarde, aquí. No es solo solidaridad. También es egoísmo.