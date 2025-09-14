Una Diada organizada con audacia

Por primera vez en la última década, los actos institucionales de celebración de la Diada tuvieron más peso que las manifestaciones, legítimas pero no representativas siempre ni del conjunto ni de la mayoría de Catalunya. El president de Parlament, el discreto y eficiente Josep Rull, izó una megabandera sí, pero fue una senyera y no una estelada. Hace nada algunos grupos parlamentarios, empezando por el suyo, le hubieran exigido lo contrario. Fue, pues, una apuesta inclusiva, aún hoy la senyera es la bandera de casi todos los catalanes a pesar de la irrupción por duplicado de la extrema derecha. Más inteligente aún fue el acto institucional organizado por el Govern en el TNC. Para los que no lo vieron por televisión se lo resumo muy rápido: Antonio Orozco cantó una versión de 'Tendresa' de Lluís Llach. A diferencia de la primera Diada cuando irrumpió el tripartito, los artistas, científicos, músicos y autores elegidos no fueron una provocación contra el ejecutivo anterior. Muestras de la inteligencia de los organizadores de Presidèncía fueron los homenajes a Paco Candel, a la primera astrónoma catalana y al Congrés de Cultura Catalana en su 50 aniversario, un ejemplo inigualable de movilización transversal de la sociedad civil catalana y que, si me lo permiten, ha sido, junto a la obra de Prat de la Riba, el sustento intelectual del catalanismo del siglo XX. Un acto de 45 minutos, cálido y sin discursos innecesarios.

La progresiva normalidad institucional catalana es curioso que no se acaba de entender en el resto de España, especialmente, en ese potaje madrileño en el que todo se mide en relación con el objetivo de derribar a Sánchez. Para el potaje, el menor peso de las manifestaciones independentistas de la Diada se debe a que no les hace falta reivindicar en la calle porque ya tienen todo lo que pedían en los despachos de la Moncloa. Como diría Ana Belén solo le pido a Dios no argumentar en ningún tema con tan poco conocimiento de causa. La historia está repleta de hechos positivos a cargo de personajes discutidos y discutibles.