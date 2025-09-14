Calidad institucional, un pilar de la productividad

En aquellos países donde el marco institucional es más sólido, la economía tiende a crecer más y mejor. Esta relación positiva entre la calidad de las instituciones y los niveles (y evolución) de la productividad en los países desarrollados se sustenta en varios motivos.

En primer lugar, unas mejores instituciones generan mayor confianza inversora, al proporcionar un marco legal más estable y previsible que fomenta la innovación y reduce los costes de transacción. En segundo lugar, unas mejores instituciones suelen estar asociadas con menores niveles de corrupción, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos públicos y privados. En tercer lugar, una burocracia más eficiente reduce los tiempos y costes vinculados a la creación, apertura y gestión de empresas, facilitando la inversión empresarial. En cuarto lugar, las instituciones pueden incidir sobre la innovación y sobre quién sale beneficiado y perjudicado de los cambios tecnológicos.

Un estudio reciente del Banco de España, basado en datos del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, ha elaborado un indicador de calidad institucional para los países de la Unión Europea. Este indicador recoge dimensiones como la efectividad gubernamental, la calidad de las normas legales y la independencia de las instituciones públicas. Según los resultados obtenidos, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo ocuparían los primeros puestos del ránking en dicho indicador, mientras que España estaría por debajo de la media, con niveles de calidad institucional cercanos a Portugal, República Checa y Lituania.

El informe subraya, además, que la evolución de España en las últimas dos décadas ha sido menos favorable que la de la mayoría de sus socios europeos. Entre 2000 y 2021, el deterioro institucional ha sido más acusado en nuestro país, lo que se refleja en una brecha creciente con las economías más avanzadas.

Este indicador de calidad institucional está positivamente correlacionado con los niveles de productividad y el Producto Interior Bruto per cápita, tanto entre países como a lo largo del tiempo. Según el citado estudio, si España alcanzara un nivel de calidad institucional equivalente al de Dinamarca, la productividad podría crecer hasta un 19% adicional en un horizonte de cinco años (si consideramos causalidad y este fuera el único determinante de la productividad). En términos de productividad total de los factores, esto supondría un incremento medio anual de 3,8 puntos porcentuales.

De cara al futuro, resulta imprescindible que España refuerce sus instituciones a través de una agenda reformista que priorice la transparencia, la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la eficiencia administrativa. Esta última requiere avanzar hacia una digitalización eficiente de los trámites burocráticos poniendo en el centro al usuario, hacia la profesionalización de la dirección pública y hacia una simplificación normativa, para dar mayor seguridad jurídica a inversores y ciudadanos.

En definitiva, la calidad institucional no es un lujo de las economías avanzadas, sino una condición necesaria para aumentar la productividad y, en última instancia, el bienestar social. España dispone de margen de mejora significativo en este ámbito, por lo que avanzar en esa dirección es urgente, además de necesario, para la estabilidad política y económica del país.