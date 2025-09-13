'Fantasy' y más

Que Gianni no aparezca ante el altar el día de su boda no es normal, pero que no haya presentado su alineación de jugadores en la liga de fútbol 'fantasy' a la que juega con todos sus amigotes es mucho más extraño. Sobre todo, porque Gianni es el líder de su grupo y ese día se prepara una final importante. Su pandilla no necesita más para saber que algo va muy mal. Y así es.

No es una historia personal, sino el argumento de la película italiana 'Este maldito fútbol fantasy' ('Ogni maledetto fantalcalcio'), dirigida por Alessio Maria Federici. Una cinta que, hay que advertirlo, no está llamada a figurar entre las joyas del séptimo arte. Pero sí a convertirse en el reflejo pionero y curioso de un fenómeno sociológico: el del juego también italiano al que hace referencia. Un juego que magnifica todo lo bueno que el fútbol puede aportar a sus aficionados, aunque de vez en cuando no logre eludir lo malo.

Estoy muy a favor de las pasiones que despierta el fútbol, mientras nadie salga herido o dañado. Es sano que exista algún lugar donde podamos gritar hasta desgañitarnos y mostrar entusiasmo hasta caer redondos. Es uno de los aspectos que más envidio a los hinchas de cualquier equipo. No hay ningún lugar donde, en esta sociedad tan contenida nuestra, podamos hacer lo mismo los no aficionados al fútbol. Y lo mismo pasa con la liga virtual. Uno puede enfadarse con el rival porque le quitó un jugador en el último momento, o dos de los benjamines de una familia pueden ponerse de acuerdo para fastidiar a su tío quitándole a su mejor baza. El juego ofrece la posibilidad de poner a prueba tu frustración y tu mala leche, sin que en realidad peligre mucho más que tu fama de insoportable.

Pero hay algo más. El 'fantasy' cobra una relevancia que avanza en paralelo a la de los partidos reales. Hay una realidad en los campos de juego y otra en las pantallas, y ambas importan y guardan relación. Depende de lo que ocurra en la vida, cambia lo virtual. De pronto, en el mundo de las pantallas omnipresentes, la realidad importa. Un logro cada vez más difícil de ver.