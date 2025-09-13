Las 56 velas de Collboni y el optimismo de la 'Casa Gran' empresarial

Pues sí, el alcalde de Barcelona también cumple años. Los lleva bien, pero hace justo una semana cumplió 56 años. No obstante, en esta ocasión apenas tuvo tiempo para celebrarlo y la foto soplando las velas da fe de ello. Su intenso periplo por Oriente Medio (no pudo entrar en Israel y por ello tampoco a las ciudades palestinas de Ramala y Belén, pero conoció la situación palestina desde Jordania) le obligó a acortar sus vacaciones y le impidió organizar un cumpleaños como los de antaño.

Dentro de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia, Jaume Collboni anunció también que recuperaba el Distrito 11, obra inicial de Pasqual Maragall, para reforzar la cooperación entre Barcelona y Palestina, y recibió una emotiva carta de agradecimiento del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu, que se encuentra en prisión y que supo de la presencia de Collboni y otros dirigentes europeos en las cercanías de su celda. En fin, interesante labor internacional del alcalde y regreso a Barcelona, donde comienza una temporada apasionante.

El alcalde Jaume Collboni soplando las velas de su 56 cumpleaños Cedida

Y digo esto porque estoy convencido de que Barcelona va camino de recuperar la esencia de antes. No negaré que falta mucho, que hay que mejorar la seguridad y que las obras abruman a los ciudadanos, pero empieza a respirarse un aire de optimismo.

El optimismo de Liderem

Lo comprobé en primera persona el pasado lunes en la sede de Foment del Treball, en la renovada Via Laietana, o como la llama su presidente, Josep Sánchez Llibre, la ‘Casa Gran de los Empresarios’. Allí, en presencia de numerosas autoridades, la asociación Liderem Catalunya presentó su nuevo plan estratégico, su renovado equipo y los siguientes pasos a seguir. El presidente de Liderem, Tomás Güell, reafirmó el objetivo de la entidad de empoderar a los jóvenes y seguir promoviendo propuestas transversales para mejorar la situación de toda una generación. El auditorio estaba abarrotado donde un nutrido grupo de jóvenes de buen aspecto escuchaba atentamente.

La representación política abarcaba a todos los partidos con absoluta normalidad. Así, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, demostró su buena sintonía con el president del Parlament, Josep Rull, mientras en todas las intervenciones se destacó la ventaja que supone vivir en una de las mejores ciudades del mundo.

Fue una pena que casi nadie hiciera caso al vicepresidente de Liderem, Xavi García-Tort, que ejerció con seriedad de presentador y que reclamó que nadie se excediera de los dos minutos en sus discursos. O sea, lo de siempre. El de Rull fue excesivo, el de Dalmau, algo largo, pero resultó muy interesante su reflexión sobre el liderazgo y su petición a los servidores públicos para que actúen de manera desinteresada. María Eugènia Gay, que todavía lucía un notable moreno de vacaciones, fue la más disciplinada, y el CEO de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, no necesitó alargarse para demostrar que es un auténtico líder.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, junto al conseller Albert Dalmau, el presidente de Liderem, Tomás Güell; y la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, reciben al president del Parlament, Josep Rull. / Cedida

En definitiva, que Liderem ya reúne a 18.000 jóvenes en toda España; que el nuevo responsable en Catalunya es Roger Pasqual y que llevan camino de convertirse en un verdadero contrapunto a los caducos partidos políticos. De ello estuve hablando con el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, que junto a Sánchez Llibre y Gay fueron los tres primeros padrinos de esta fundación.

Entre los asistentes también hubo variedad política: desde la exconsellera Victòria Alsina, de Junts, hasta Joana Ortega, del mismo partido, pasando por el exconseller Carles Campuzano (ERC) o Alejandro Fernández (PP). A ellos se sumaron el CEO de Ogilvy, Jordi Urbea; el director general de la Fundación Princesa Sofía, Salvador Tasqué; el exconseller de Interior, Miquel Buch; o, entre otros, Álex Recort. Este último es uno de los jóvenes empresarios que se han hecho cargo de la sala Luz de Gas, que se reinaugurará a finales de mes.

Pues eso, que en Foment se habló mucho y bien de Barcelona. Solo es cuestión de remar todos en un mismo sentido para que la ciudad vuelva a ser la de antes. Visto el calendario de eventos que se avecina, les puedo asegurar que no hay otra ciudad que nos pueda superar.

Un aplauso para Núria Solà

Solo un apunte para felicitar a la nueva presidenta del Gremi de Restauració de Barcelona. Me refiero a Núria Solà, la primera mujer en ocupar este puesto. Solà, junto a su hermana Sònia, están al frente del restaurante Sepúlveda tras la jubilación de sus padres, José Solà y Joaquina. Una familia ejemplar en el mundo de la restauración.