Nuestra realidad paralela

«Madrid es Matrix». Un viejo zorro de la política española, europarlamentario, expresaba de esta forma la diferencia de las percepciones de la situación política dependiendo de donde se esté. En Estrasburgo se han reunido esta semana los mandamases y el entramado burocrático de la Unión Europea para debatir el estado de la Unión. Periodistas de los 27 países, una treintena de ellos españoles, han aprovechado la cumbre para reunirse con comisarios, altos funcionarios y parlamentarios. De estos encuentros hay comentarios que pueden atribuirse -casi siempre tópicos- y otros en los que se apela el abusivo 'off the record', que no se pueden atribuir. En 'background' también se dice. Aquí es donde está el grano que pone de manifiesto el temor de los mandamases de decir en público lo que piensan en privado. Todo sea por la diplomacia y por no crearse un problema. Antiguamente, a eso se le llamaba hipocresía.

Prepararse para la guerra para mantener la paz está más que aceptado en los centros de decisión europeos. Para el flanco este de la OTAN y de la UE, la amenaza se ha realizado esta semana, con la provocación o ataque, según señaló el primer ministro polaco Donald Tusk, de los drones rusos en Polonia. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen (fue ministra de Defensa de Alemania), precisamente recordó que hay que fabricar drones a mansalva en cada país, como quien fabrica pan. Un alto cargo de la Comisión considera que lo más realista es pensar que la guerra de Ucrania se enquistará durante, al menos, dos años más. Mientras tanto, Putin irá provocando a sus vecinos de la UE y la OTAN para ver hasta donde llega su respuesta, incluyendo la de Donald Trump. Su objetivo es no ceder, buscar otra Ucrania para invadir en el horizonte. Cualquiera de las exrepúblicas soviéticas -tanto las del Cáucaso como las de Asia Central- están en su punto de mira. China le seguirá dejando hacer.

En el matrix madrileño, donde, como escribe el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, predomina el potaje político, todas estas preocupaciones quedan muy lejos. Desde los Pirineos a la ciudad relevante más occidental de Rusia, Kaliningrado, hay 2.500 kilómetros en línea recta. Imaginarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando sobre guerras futuras y batallas de drones en el Congreso delante de los partidos que le votaron en su investidura es imposible.

España se ha convertido en el país de los «sin presupuestos» que camina a su rollo mientras las cifras macroeconómicas acompañan y José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, trabaja para la Moncloa levantando los ánimos a su jefe. Un país donde el debate político nacional sigue sumido en el insulto y la demagogia; a ver quien dice la palabra más gorda. Hasta la tragedia de Gaza se usa como arma arrojadiza. En el este, drones rusos amenazantes y en Francia, una crisis financiera que nos puede arrastrar a todos si no lo arreglan. ¿Y en el mundo de Matrix? Todo sisgue complicándose hasta poder perder el hilo del argumento para acabar pasando pantalla.