Opinión | NADA ES LO QUE PARECE
Nos parecería bien, Alsina
Carlos Alsina mantiene viva la llama del periodismo en tiempos de polarización y de simplificación. La mañana de este jueves hizo una pregunta que, como todas las suyas, resulta pertinente. Y trataremos de responderla no solo por alusiones. Se preguntaba Alsina qué pensaríamos si el 12-O, Fiesta Nacional de España, los diarios que se editan en Madrid dedicaran su portada, su editorial y su principal apuesta informativa a alentar la participación de los ciudadanos en los actos institucionales para conmemorar la Hispanidad. Pues debo decirle a Alsina que nos parecería bien. Seguramente sería una manera de generar mayor vínculo entre los ciudadanos y alejaría esos fastos del tono meramente militar e institucional que tienen ahora y que deberían ser uno de los componentes, pero quizás no el único. Hace tiempo que algunos decimos que entregar la palabra España únicamente a quienes quieren hacer con ella un negocio político o reducirla a un concepto jurídico constitucional es un error que no contribuye en nada a mejorar ni la convivencia ni la cohesión de la sociedad española, cada vez más diversa, pero ya intrínsecamente plural en su génesis. Escuchando cada mañana el programa de Alsina estoy bastante convencido de que no es ajeno a este planteamiento, como demostró arrancando la temporada haciendo una ruta por la España humeante después del verano en lugar de contarlo desde la atalaya de Madrid o desplazarse a la frontera con Gaza.
La pregunta subyacente en el interrogante de Alsina inquiría también sobre qué nos parecería si el 12-O los diarios llegaran a los quioscos envueltos en una publicidad del Gobierno de España como lo hicieron este jueves los diarios catalanes con unos anuncios de la Generalitat de Catalunya. Nos seguiría pareciendo bien, siempre que la campaña no solo saliera en los diarios que aplauden más frecuentemente al Gobierno y que no solo saliera en los diarios distribuidos en Madrid, porque Madrid es España pero España no es (solo) Madrid. Así lo vemos, Alsina. Y gracias una mañana más.
