El mundo en manos de Harry Lime

Deberíamos volver a ver 'El tercer hombre'. Todos. También -o especialmente- debería verse en las escuelas y universidades. Sí, ya sé que es en blanco y negro y que en estos tiempos de redes sociales a muchos les parecerá una película lenta. Pero es una obra maestra. Maestra no solo en el sentido habitual del término sino en el sentido de que en poco tiempo podremos entender mejor el mundo en el que vivimos. Un mundo cada vez más en manos de todos los Harry Lime que en el mundo han sido.

Harry Lime vive en la sórdida Viena de la posguerra. Y ahí hace sus negocios: trafica con penicilina adulterada. Los que recuerden la película tendrán muy viva la escena en la que su antiguo amigo le interpela en lo alto de la noria del Prater de Viena. Ante su interpelación Harry Lime le ofrece una respuesta tan estremecedora como memorable, mirando a las personas que pasean a lo lejos y que se ven minúsculas: "mira a toda esa gente de allá abajo; son meramente puntos. ¿Sentirías piedad y compasión si cualquiera de estos puntos dejara de moverse para siempre?; ¿y si te pagara 20 libras por cada punto que dejara de moverse, renunciarías al dinero? Libres de impuestos, ¿eh?”. Este es el mundo en el que nos vamos adentrando, un mundo en el que no hay personas, sino puntos que se mueven y hacia los que no hay piedad ni compasión si alguien decide que dejen de moverse.

Quizás nos subleva el comentario, y reaccionaremos diciendo que es cruel pero que no nos afecta a nosotros. Incluso quizá respondamos íntimamente diciendo pestes, indignados, de todos los Harry Lime del mundo. Pero en la película, y en nuestro mundo, él persiste: "me parece que no has visto las cosas con claridad, en estos tiempos nadie piensa en los seres humanos. Si no lo hacen los gobiernos, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?". No nos distraigamos ahora con la apelación a los gobiernos, y no nos escapemos de la pregunta: ante la proliferación de los Harry Lime, ¿por qué deberíamos pensar nosotros en términos de seres humanos? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros?

Para poder dar respuesta a estas cuestiones su antiguo amigo le plantea a Harry Lime y a todos nosotros una única pregunta: ¿has visto a alguna de tus víctimas? No le pregunta si tiene conocimiento, datos o informacions sobre ellas; si sigue mirando los telediarios, aburrido de tanta repetición cotidiana de las mismas imágenes. ¿Hemos 'visto' a las víctimas? Las de lejos y las de la esquina, ¿las hemos 'visto'? ¿O las reducimos a ser el aviso de nuestro temor ante la posibilidad de que podríamos llegar a serlo nosotros? ¿O las reducimos a la desolada tranquilidad de creer que esto no nos puede ocurrir a nosotros?

Corremos el riesgo de que nuestra pasividad contribuya a consolidar un mundo en manos de los distintos Harry Lime. Es evidente que un mundo así requiere ideas, discursos y movilizaciones políticas. Pero los Harry Lime necesitan también en todas partes que nosotros tengamos un estilo de vida que no les cuestione, necesitan que nos acostumbremos al espectáculo mediático de la pornografía del sufrimiento, necesitan -¡sobre todo!- que surta efecto en nosotros el veneno de la indiferencia.

En Francia ha tenido un gran éxito un librito que lleva por título, simplemente, 'Résister'. Podría estar más elaborado, sin duda; y podemos decir que es un panfleto (en el mejor sentido de la expresión). Pero pone de relieve que los Harry Lime no contaminan nuestras mentes y ocupan el poder de repente, sino a base de cambios sucesivos y progresivos que nos hacen creer que todavía no hay para tanto y que ya lo pararemos. Hasta que lo ocupan todo, las mentes y el poder. Por eso lo que está en juego es una confrontación que requiere un compromiso desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Hace muchos años tuvo un gran eco un libro de teología, desgraciadamente olvidado, que se titulaba 'Resistencia y sumisión'. No penséis que porque era de teología su autor era un iluso: murió en un campo de concentración por participar en una conspiración contra Hitler. Hoy el libro que estamos escribiendo entre todos debería tener un título ligeramente distinto, 'resistencia o sumisión'. Porque esta es la encrucijada a la que nos estamos dirigiendo.

"La gente cada vez es más consciente de la gran cantidad de dinero que va a los bolsillos de los mercaderes de la muerte. Con ese dinero se podrían construir escuelas y hospitales, y en cambio se destruyen los que ya están construidos". No son palabras de un grupo anarco-comunista; son del Papa León XIV.

Porque todos nosotros debemos decidir si queremos un mundo en manos de los mercaderes de la muerte, se llamen como se llamen.