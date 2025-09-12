Yo no maté un ruiseñor

Todo el mundo puede ser un asesino, sólo hace falta un mal día y un buen motivo. Cuando escuché esta frase en no recuerdo qué serie, creí que era exageración. No lo era, como no tardé en comprobar en mi propia alma, hasta entonces pacífica y sosegada. Estuve todo el verano dándole vueltas a la idea de disparar contra alguna de las palomas torcaces que ululan -o como se llame el sonido que emiten esos bichos- a primera hora cuando todavía estoy durmiendo y que defecan en la mesa exterior, sobre el coche, en la piscina y en la hamaca. No soy un urbanita que abomina de los ruidos del campo, pero sí exijo un mínimo decoro al ir de cuerpo, tanto a humanos como a aves. Hasta compré por Amazon una caja de 500 balines, con la leve esperanza de que la escopeta de aire comprimido que me regaló mi padre hará más de medio siglo, y que reposaba en un armario, todavía funcionase. Aguanté todo el verano hasta que, el día anterior de empezar a trabajar, vi en el jardín a una de estas aves que han estado dos meses bombardeándome fétidamente. Final de vacaciones y pájaros cagones. Ahí estaban el mal día y el buen motivo.

Ante la mirada asustada de familiares y amigos que estaban de tertulia en el jardín, salí de casa con la escopeta, introduje el balín y apunté. Desde la rama de un pino me apuntaba también la paloma torcaz, en su caso por el ano, eso era ya un duelo a sol. Disparé sin convicción, el arma no se usaba desde hacía décadas y el objetivo estaba a veinte metros. Para mi sorpresa -no digamos la de mi hija, que lanzó un chillido- saltaron plumas y, tras intentar alzar el vuelo, el ave cayó, dio contra la valla de casa y fue a parar a la calle. Ni Jude Law en 'Stalingrado'.

Un buen asesino sabe que debe deshacerse del cuerpo del delito, no podía dejar el cadáver en plena vía pública, un vecino podría atar cabos, así que salí a recoger al fiambre. Enseguida lo vi, en medio de la calzada. Seguía con vida. Herido de muerte, se convulsionaba y aleteaba, incluso me miraba como demandando explicaciones, a saber qué instinto aviar le dijo que yo era su asesino. No podía dejarlo así, sufriendo, hasta los peores criminales tenemos nuestro corazoncito.

Entré de nuevo en casa, corriendo -familiares y amigos empezaban a dudar de mi estado mental-, a buscar un arma para darle por fin matarile a la paloma torcaz que se empeñaba en amargarme las vacaciones, primero cagando y ahora negándose a morir. Descarté un tiro de gracia, esas cosas quedan bien en el cine, pero no en la realidad, y menos con escopeta de balines. Solo encontré un martillo. Ya sé lo que están pensando, pero no me acusen antes de tiempo: ¿qué iba a hacer? ¿dejar al pájaro agonizante en la calle? ¿ahogarlo en una bañera? ¿darle de comer pienso envenenado? ¿contratar a un sicario? Con el martillo y una bolsa de plástico, salí otra vez a la calle. Por fortuna, no había ningún vecino y es una zona poco concurrida, mi aspecto nervioso y martillo en mano aconsejaría llamar a la policía. La paloma torcaz seguía con sus espasmos. Me agaché, me armé de valor y aticé. No le dí bien porque no dejaba de moverse, estate quieto, jodido pájaro. Dos, tres, cuatro, hasta cinco veces tuve que pegarle hasta que acerté en la cabeza. Durante toda la ejecución me estuvo mirando a los ojos, acusadoramente. Lo siento amigo, eras tú o era yo, creo que llegué a murmurar. Qué fácil es matar a distancia, y qué difícil es hacerlo cara a cara, ni siquiera Netanyahu sería capaz de matar mirando a los ojos a una paloma torcaz, otra cosa sería machacar a martillazos la cabeza de un niño palestino, ahí, ningún problema.

Como uno ha visto la serie 'Rex', introduje el cadáver en la bolsa -antes borré todas las huellas-, metí un pedrusco en su interior y lo eché al mar por un acantilado. En el fregadero, limpié la sangre del martillo, como hace todo asesino profesional. Me quité la ropa y le prendí fuego dentro de un bidón, eso no era necesario pero me hacía ilusión cumplir con ese tópico del asesinato. Y a mi hija, que estaba ya a punto de repudiarme, le recité, con cara de Atticus Finch: “matad a todas las palomas torcaces que queráis, si podéis acertarlas, pero recordad que es pecado matar a un ruiseñor”. Y yo, a los ruiseñores, ni tocarlos.

Nunca olvidaré su mirada acusadora. Tengo para siempre en casa una caja con 499 balines que ya no usaré. Y un martillo limpio como una patena.