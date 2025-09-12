Juego del calamar a la francesa

Un presidente que solo cuenta con el apoyo del 15% de los franceses nombra a un primer ministro procedente de su mismo partido que tendrá en contra a 403 de los 577 diputados de la Asamblea Nacional. Se entiende fácil porqué Sébastien Lecornu tiene los días contados. Tanto o más que sus tres antecesores, nombrados por el presidente Macron tirando de la misma fórmula: un conservador que no satisface ni a la poderosa extrema derecha (más del 30% en las últimas elecciones) ni a una izquierda atomizada, pero a la que votó uno de cada cuatro franceses. Emmanuel Macron lo sabe, pero se niega a ver la realidad. Ni la de una Francia cada vez más polarizada, ni la de un país que es el nuevo enfermo de Europa. Por el contrario, se empeña en retorcer el sistema para seguir en la presidencia, sacrificando tantos primeros ministros como haga falta. Todo ello, a expensas de una deriva económica, social y política que acerca a Francia al precipicio.

Esta política del avestruz no puede llevar a nada bueno para la política francesa, y aún menos para unas finanzas se desangran en el pago de la deuda. Por el momento, el nombramiento de Lecornu ha vuelto a incendiar las calles, donde la izquierda insumisa ha lanzado una consigna que es toda una declaración de impotencia: ¡Bloqueémoslo todo! No hacía falta. Francia lleva tiempo padeciendo un bloqueo político, social y existencial. Siendo un país ingobernable cuando más necesitaría de un gobierno capaz de gestionar sus desafíos. Lo peor es que no es solo Macron el que no quiere ver las cosas como son. Son todos los partidos, y puede que una mayoría de los franceses. El ultimo primer ministro intentó decirles la verdad y duró cuatro días. De nada sirvió que propusiera recetas de la derecha para que la extrema derecha le apoyara. En cuanto al voto de la izquierda, estaba cantado. Pidió recortes para ahorrar 40.000 millones al tiempo que el Senado, dominado por la derecha, vetaba que los ultrarricos pagaran la mitad de la factura. Es como si nadie quisiera arrimar el hombro, mientras el país entra en barrena.

La única que gana en este juego del calamar a la francesa, donde un país endeudado has las cejas protagoniza peligrosos juegos infantiles, es Marine Le Pen. Las encuestas le dan 33% de los votos y Donald Trump ha normalizado aquello que hace cinco años parecía impensable. Por ejemplo, que su partido gane las próximas presidenciales. También ayuda el gobierno de Giorgia Meloni, aunque Le Pen sea menos europeísta y más propensa a mirar hacia Moscú. Mientras tanto, Macron intenta surfear la crisis liderando la respuesta europea a la agresión rusa. Algunas fotos le salvan. Otras no tanto, porque el mundo ha cambiado. Cuando acude a fotografiarse con el primer ministro británico, se vuelve a poner de manifiesto la impotencia de los paladines de la tercera vía. Mientras la impopularidad de Keir Starmer rivaliza con la suya, Nigel Farage, el amigo británico de Le Pen, y el interlocutor de Trump en el Reino Unido, sube como la espuma en los sondeos.