El dilema del instituto B9

Imagen aérea del antiguo instituto B-9 de Badalona, entre el barrio de Sant Roc y El Remei, ocupado desde junio de 2023 / El Periódico

El Ayuntamiento de Badalona lleva empeñado desde septiembre de 2023, tres meses después de la toma de posesión como alcalde de Xavier García Albiol, en conseguir la desocupación del antiguo Instituto de Educación Secundaria B9, hoy en ruinas. Hace ya dos años que personas sin papeles de todas las edades viven en estas dependencias en condiciones lamentables: si en un principio se calculaba que se trataría de algo más de un centenar, en la actualidad la cifra ya se acerca a las 500, según las estimaciones municipales. García Albiol, y al menos parte de los vecinos, destacan que actos de incivismo, consumo de drogas, la presencia de delincuentes y el peligro de incendio por la instalación eléctrica precaria hacen imperativo el desalojo. Sin embargo, este se ha topado con diversos reveses judiciales, tanto por motivos administrativos como por la exigencia judicial de que se ofrezca a los afectados una alternativa habitacional.

En este contexto se ha conocido el hecho de que una decena de los ocupantes del complejo han sido diagnosticados (y tratados) de tuberculosis, lo que, según fuentes sanitarias directamente implicadas, haría que un desalojo seguido de una dispersión rompiese el seguimiento que se está haciendo desde los servicios sanitarios locales, con el riesgo epidemiológico consecuente.

Esta circunstancia ha sido utilizada estos días como un nuevo argumento para seguir aplazando la intervención que el Ayuntamiento de Badalona querría que fuese inminente. Aunque si existe un foco de tuberculosis, la situación de hacinamiento en pésimas condiciones sanitarias de medio millar de personas tampoco es la mejor para evitar el contagio. El miedo a este también ha cundido entre los vecinos como un motivo más para reclamar un desenlace. Desde el ayuntamiento, en cambio, se apunta justamente que el hecho de que los casos estén tratados y por lo tanto ya no sean contagiosos significa que no hay excusa ya para aplazar la medida.

Desde el punto de vista estrictamente de la salud pública, la detección de estos casos de tuberculosis es un problema específico, con unas dimensiones determinadas, a tratar desde el punto médico. No es una baza a utilizar, en un sentido u otro, en el conflicto sobre esta ocupación de un solar público. Su seguimiento sería más fácil, efectivamente, si el colectivo afectado estuviera localizado en una residencia estable. Pero si no es así, el reto es conseguir que los servicios de salud les siga el rastro, como sucede con gran parte del millar de casos que se detectan cada año en Catalunya, con una incidencia creciente y que afecta especialmente a personas que arrostran la mayor precariedad residencial o nutritiva. En este sentido es más que necesaria la colaboración institucional, que parece que esta vez no ha funcionado de forma ejemplar si se tiene en cuenta que el Departament de Salut asegura que informó a los servicios sociales municipales pero el alcalde niega haber recibido ninguna información al respecto.

En cuanto al desalojo en sí: esas 500 personas proceden de otras ocupaciones y acabarán alojándose en otros lugares, en circunstancias similares, si se les desplaza. Mientras no existan soluciones habitacionales de emergencia para situaciones como esta (y esperar a que la oferta disponible sea la equivalente a la vivienda social o asequible que no encuentran miles de personas es tanto como negar problema y solución), se sucederán, una vez más, la gestión local de estas situaciones con su desplazamiento a barrios y localidades vecinas como horizonte. Una rueda sin final a la vista.