El catalán es el nuevo 80%

Aunque no lo parezca, lo que pasó como una Diada lluviosa, aburrida y con poca afluencia tuvo en realidad mucho más miga de lo que parece. Que se hayan terminado los días históricos no quiere decir que lo que sucede no sea trascendente. El mensaje subliminal que contenía la Diada tiene que ver con esta aparente apatía. Se confirma que Pedro Sánchez ha culminado su obra de enfriar el 'procés', que duerme en una gélida nevera política a la espera de un gobierno ‘Armageddon’ de PP y Vox. Salvador Illa se reúne tranquilamente con Puigdemont, Sílvia Paneque reivindica el 'seny', y la sociedad catalana parece haber regresado al futuro de los años noventa. Todo tiene un extraño aire de pujolismo sin Pujol, con el PSC ocupando cómodamente el espacio que tan generosamente le ha ido regalando la nueva convergència de Junts, que en Catalunya mira de reojo a Aliança Catalana y en Madrid a la derecha patronal española, dos aguas pantanosas en las que es fácil desangrarse. El independentismo trata de no caer en la hipnosis del PSC, pero las cifras de asistentes a la manifestación indican lo contrario: la sociedad catalana compra hoy cualquier cosa que esté a las antípodas de la confrontación. Hemos llegado a un punto en el que el deseable retorno de Puigdemont, que Junts soñaba para llegar al ansiado ‘momentum’, va a ser celebrado incluso por el propio PSC, pero justo por el motivo contrario.

Fue muy significativo que el acto solemne de homenaje a la 'senyera' previo a la Diada se convirtiese en una especie de restitución tranquila de la bandera nacional, después de unos años en que la institucional había sido la estelada. Cambia el estado de ánimo, cambian las banderas. Y en este nuevo contexto, donde la independencia ya no es mayoritaria, la defensa del catalán aparece como el gran nexo común entre soberanismo, el PSC, los Comuns e incluso la CUP. Defender una lengua común que pide protección institucional: aquí es donde está ahora, donde se ha desplazado, aquel famoso 80% de la sociedad catalana, que hace una década se ponía de acuerdo para un referéndum y que ahora pide algo mucho más elemental, como es proteger su propio idioma. Defender una lengua es sin duda menos emocionante que fundar un nuevo Estado, pero es quizás más realista. Lo cierto es que las medidas que han tomado Salvador Illa o Jaume Collboni para impulsar el catalán superan incluso a las de los propios gobiernos independentistas de la última década. El PSC ha visto en el catalán la autopista ideal por donde puede apretar el acelerador que lo conduce hacia el perfecto centro. Ante un Madrid polarizado y rabioso, Catalunya vuelve a recordar el viejo oasis pujolista. Cierto, todo puede ser un espejismo, porque las grandes corrientes de fondo no han desaparecido: el independentismo puede haber dejado de ser mayoritario, pero sigue siendo muy importante, el malestar social no para de escalar y la ultraderecha global enloquecida da alas a la local. Por eso lo mejor sería no dejarse llevar por las apariencias. Lo que es seguro es que son malos tiempos para la lírica, pero quizás no tanto para ir avanzando.