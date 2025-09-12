11-S: la Catalunya de mañana que se abre paso

El escritor Francisco Candel, de cuyo nacimiento se cumplen cien años. / Julián Martín / EFE

Cada Onze de Setembre, la Diada nos empuja a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir como país. Este año, ante retos globales y cambios acelerados, es más necesario que nunca poner sobre la mesa qué Catalunya queremos construir.

La Catalunya del mañana ya está aquí: la vemos en los barrios, en las escuelas, en la música y en la cultura popular. Somos ya 8 millones, con casi 2 millones más que hace solo 25 años. Hoy, el 22% de la población es de origen extranjero. La pregunta es inevitable: ¿cómo queremos que sea esta Catalunya de los 8 millones? Nosotros lo decimos sin tapujos: queremos una Catalunya próspera, soberana y justa. Una Catalunya que amplíe derechos y libertades, que garantice bienestar y oportunidades para todo el mundo.

En este contexto, los Comuns rememoramos aquel viejo lema del PSUC que decía que somos “un sol poble” y este año, en el marco del 100 cumpleaños de Paco Candel, hemos querido añadirle que este pueblo tiene “muchas voces”. Porque la Catalunya del mañana será diversa y plural y porque frente a los que quieren una Catalunya pequeña y estrecha, tenemos que salir a la ofensiva para recordar que somos más los que queremos una Catalunya mestiza, abierta y plural. La lección de Candel es clara: no hay unos y otros, hay un solo pueblo. Los otros, también somos nosotros.

Fue esta misma gente, gente como Candel, la que pidió, exigió incluso, que sus descendientes pudieran aprender catalán en la escuela, no como una asignatura más, sino que se les hablara catalán toda la jornada. Querían una escuela pública y en catalán, para todo el mundo, sin segregaciones ni clasismos, y no solo para las familias acomodadas. De aquí surgió nuestro modelo de escuela catalana que ahora unos jueces quieren tumbar. No lo olvidemos cuando volvamos a discutir sobre el catalán y los recién llegados. Recordemos siempre de donde nació este tesoro.

Y recordémoslo más aún ahora, en un momento en que algunos pretenden imponer la idea que en Catalunya “sobra gente” y cuando ciertas fuerzas catalanistas asumen este marco. Hay que decirlo claro: cuando aceptamos discutir quién sobra y quién no, ya hemos regalado la victoria a la extrema derecha. Porque a lo que conduce aceptar este marco de debate es a hablar de que quiénes sobran son los catalanes recién llegados. ¿De verdad alguien cree que la ciudadanía de Catalunya querría expulsar al 22% de su población? ¿De verdad alguien cree que la gente apoyará a expulsar a sus vecinos y vecinas? Los nuevos catalanes y catalanas ya están aquí y forman parte de nuestra identidad compartida.

El problema no es que no haya bastante para todos, sino cómo se organizan los recursos y al servicio de quién. Hay energía para todo el mundo, hay comida, hay vivienda posible para todo el mundo. Lo que falta no es abundancia, sino justicia. Lo que sobra son privilegios de unos pocos que especulan con la vida de la mayoría. Lo que sobra son injusticias, como un sistema de financiación caducado que maltrata no solo a Catalunya, sino a otros muchos pueblos del Estado.

Defender a Catalunya quiere decir, sobre todo, defender a la gente que vive aquí. El catalanismo de verdad no es el que da la espalda a los trabajadores y a los más vulnerables, sino el que garantiza derechos, condiciones dignas y oportunidades para todo el mundo. Por eso decimos con orgullo que nuestro país avanza cuando amplía libertades, cuando regula la vivienda o impulsa la mejora de los trenes, cuando sube el salario mínimo, cuando quiere reducir la jornada laboral. Por eso, hoy más que nunca, defender a Catalunya también es defender el actual Gobierno de coalición progresista.

Esta Diada es, para nosotros, un punto de encuentro y de afirmación: la Catalunya que queremos no es la de los privilegios, sino la que hace frente a las desigualdades y construye una vida mejor para la mayoría social diversa que somos.

Es en este camino que el catalanismo se convierte en motor de futuro. Ya lo conseguimos en el pasado y lo podemos volver a hacer. La Catalunya del mañana se abre, no le demos la espalda.