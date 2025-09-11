Movilización general por el genocidio en Gaza

Ursula von der Leyen, en la sesión del miércoles del Parlamento Europeo. | RONALD WITTEK / EFE

Es del todo lamentable que José Luis Martínez-Almeida, alcalde Madrid, no acepte llamar genocidio a la carnicería de Gaza perpetrada por el Gobierno de Israel. Entiende el personaje, y su opinión no es minoritaria en las prietas filas del PP, que no hay genocidio en tanto la ONU o el Tribunal Penal Internacional no lo establezcan. Se conoce que no le parece suficiente la reacción universal ante la matanza de inocentes -65.000 muertos, por lo menos un tercio de ellos niños; más de 200 periodistas eliminados; una hambruna en progresión permanente- para aplicar al caso el término genocidio, cuando basta con acudir al diccionario de la RAE para llegar a la trágica conclusión de que en Gaza se ha desencadenado un genocidio. “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”, determinaron en su día los académicos que es un genocidio, y para que no quedaran dudas atribuyeron al sustantivo sinónimos por demás expresivos: exterminio, etnocidio, exterminación, holocausto, pogromo, matanza, masacre.

Ante la movilización en todos los ámbitos, corre el alcalde el riesgo de quedarse patéticamente solo en su consideración de la matanza como algo a lo que no se puede atribuir un nombre que molesta a Binyamin Netanyahu y sus aliados de extremísima ultraderecha sionista, partidarios sin disimulo de la limpieza étnica. Desde las concentraciones en todas partes en apoyo de la comunidad palestina a los incidentes en la Vuelta a España, se extiende por doquier un sentimiento de angustia generalizada por la exaltación de la muerte en curso. Es cada día menos eficaz la acusación de antisemitismo dirigida a quienes, cada vez más numerosos, abominan del comportamiento del Gobierno de Israel, tan aborrecible y ajeno a los derechos humanos; tan destinado a perpetuar en el poder a cuantos deshonran con sus actos la memoria venerable de las víctimas de la Shoa.

Se cumple en Gaza la escueta definición del palestino Edward W. Said aplicada a la epopeya palestina: “Somos víctimas de las víctimas”. Actualizada a 2025, debe retocarse la frase: es más exacto decir que los palestinos son víctimas de parte de los descendientes de las víctimas (los judíos asesinados en Europa por los nazis). Es necesario incorporar el matiz a la lucidez de Said porque son demasiadas las muestras de desaprobación de integrantes de la comunidad judía en todo el mundo y en Israel que denuestan la determinación de Netanyahu de sojuzgar a la población palestina, expulsarla de su tierra y dejar sin efecto la solución de los dos estados, único desenlace honorable para cumplir con lo estipulado hace decenios y preservar la memoria de los muertos de Gaza, asimismo víctimas de un holocausto.

Explica el periódico francés Le Monde que Donald Trump está “muy descontento” después del golpe israelí en Catar del último martes, que dio muerte a cinco miembros de Hamás directamente implicados en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja y liberar a los rehenes. Según se multiplican los comentarios del presidente, sostiene el corresponsal del diario en Washington, “se convierte en el traductor de su propia impotencia, de su inmovilismo”. Se extiende así la impresión de que el genio salió de la lámpara y actúa fuera de control; cunde la certidumbre de que el “allá vamos” escrito por Trump en su red social después del incidente con drones rusos en Polonia, sea cual sea su significado, no es aplicable a Israel; gana adeptos la sensación de que el ataque en Doha consolida la unidad de los países del Golfo, incluida Arabia Saudí, con grave quebranto de la estrategia de contención árabe alentada por Estados Unidos desde que estalló la crisis de Gaza. Con el detalle nada desdeñable de que en la Liga Árabe y en el Consejo de Cooperación del Golfo rige una cláusula de acción concertada de tenor parecido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte; con el riesgo de que se cumpla lo adelantado por el primer ministro de Catar: el ataque contra Hamás “mata la esperanza” de recuperar con vida a los rehenes en poder de la organización desde el 7 de octubre de 2023.

En esa atmósfera cada vez más irrespirable, cobra especial significación el discurso del miércoles de Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo. La suspensión del acuerdo de asociación de la UE con Israel, aprobada al día siguiente por el Parlamento Europeo en una resolución de condena a Israel, apenas tendría efecto en los balances europeos, pero sí sería enorme el impacto en la economía israelí: el comercio total en 2024 entre los Veintisiete e Israel fue de unos 42.600 millones de euros, con la UE exportando 26.700 millones, ingresando Israel 15.900 millones por sus ventas a los países europeos. Esto es, para la UE tales cifras equivalen a menos del 1% de su comercio exterior; para Israel representan alrededor de un tercio del suyo. Falta ahora que los gobiernos apoyen la medida y que no surjan caballos de Troya que entorpezcan la unidad de acción europea.

La prueba última de la mundialización de la crisis de la Franja es que una democristiana alemana decide proponer la suspensión del acuerdo después de los reiterados titubeos de su país en cuanto atañó hasta hoy al drama gazatí y a la condena del comportamiento de Israel. No hace falta esperar que la justicia dicte sentencia para que la opinión pública entienda que la operación de exterminio es un genocidio. Por lo demás, el debate terminológico es innecesario porque de lo que no hay duda es de que Netanyahu y sus generales han puesto en marcha una abominable estrategia de aniquilación como hizo en su día la Alemania nazi con la comunidad judía perseguida en Europa. ¿Qué valor u objetivo tiene ir en busca de matices que, se diría, pretenden reducir o acotar la inmoralidad de la masacre? ¿Acaso deslegitima menos al Gobierno israelí evitar el término genocidio para referirse a la muerte planificada de decenas de miles de inocentes inermes, sin posibilidad alguna de defenderse o de escapar a las bombas? ¿Qué hace falta que suceda para desear que algún día se sienten los verdugos ante un tribunal que los juzgue por sus crímenes execrables? El sociólogo francés Alain Touraine me dijo en 2006 que garantizar el futuro del pueblo palestino era una gran causa ética colectiva desde mediados del siglo XX. Lo sigue siendo sin duda en nombre de la decencia más elemental.