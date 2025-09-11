A raíz de las medidas, ciertamente coercitivas y de raíces militares, que el presidente Bukele ha implantado en las escuelas de El Salvador, el programa La Selva, de TV3, invitó esta semana a la presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat a hablar del asunto en concreto y, en general, de la disciplina como concepto. Mar Hurtado, la presidenta, se mostró inflexible y decidida a rebatir la necesidad de implantar algún tipo de orden o coerción con connotaciones que ella consideraba que eran castrenses. "Me estremece bastante", dijo, y aunque tanto Xavier Grasset como Antoni Bassas defendían que no necesariamente la disciplina tiene una connotación negativa y que una cierta disciplina es imprescindible para la vida, ella argumentaba que es sinónimo de silencio y de subordinación de las mentes y que "si queremos niños y niños con espíritu crítico, esta disciplina está fuera de lugar", porque resulta que “tapamos la boca a adolescentes que tienen cosas que decir y les estamos perdiendo”.

Los orígenes de Rosa Sensat, la escuela de maestros que empezó clandestinamente en 1965, tienen que ver con la renovación pedagógica de antes de la guerra, con la mítica Escola del Bosc de la Mancomunitat y con la recuperación de una tradición educativa que el franquismo aniquiló. De la mano de maestras como Dolors Canals o Marta Mata, Rosa Sensat se subió a los hombros de los gigantes de la pedagogía y, poco a poco, se convirtió en un referente de lucha democrática contra un sistema ciertamente coercitivo, en las aulas y en la sociedad.

Sin embargo, los antecedentes ahora se vuelven parodia. En el fondo de la arenga de Mar Hurtado existe el temor de que los desastrosos resultados educativos empujen el péndulo hacia el miedo, con soluciones disciplinarias. Se equivoca en un detalle. Hace falta más rigor pero también dosis de disciplina. Visto el panorama de muchas aulas, de muchos centros, una ordenación que se base en un conjunto de reglas para mantener la convivencia no es un asunto menor. No está fuera de lugar. Ayuda a vivir en comunidad, ayuda a enseñar y aprender.