Suicidio: conocer y prevenir

Campaña de prevención del suicidio en el metro de Barcelona. / El Periódico

Desde 2003, el 10 de septiembre se despliegan, con el apoyo de la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salut (OMS), las actividades del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un momento para hacer balance de este fenómeno hasta hace poco silenciado, y de las iniciativas que intentan evitarlo. En el caso de España y Catalunya, las autoridades sanitarias han podido ofrecer unos datos esperanzadores, dentro del drama que han vivido centenares de familias:los suicidios consumados descendieron en 2024 un 6% en toda España, y un 12% en Catalunya (aun así, con 538 muertes registradas por esta causa). Y eso tras dos años de descensos más modestos desde el pico que supuso la crisis de salud mental que acompañó a la pandemia de 2020.

En ese momento se dispararon las alarmas, y de esta llamada de atención nacieron iniciativas como el PRESC, el plan de prevención del suicidio de la Conselleria de Salut, con acciones diversas como información en el ámbito escolar, detección de los puntos calientes donde se concentran las tentativas de suicidio, disponibilidad de teléfonos de asistencia y códigos de respuesta inmediata en caso de detectar señales de conducta suicida. Aunque estos no siempre funcionen (como fue el caso hace unos días en el Hospital de Terrassa), algunos indicadores esperanzadores señalan que este tipo de acción preventiva está empezando a dar frutos (las 40 llamadas diarias que registra el teléfono 061 de CatSalut o que estén aumentando las consultas médicas de pacientes que refieren ideaciones suicidas, un primer paso de la conducta suicida, en relación a las consultas tras intentos fallidos).

Con todo, la situación es preocupante entre los jóvenes y los casos incluso siguen incrementándose en una franja de edad especialmente sensible (entre los 15 y 29 años) y aún más entre las jóvenes. Factores como el acoso, las dificultades de relación, la presión estética , el estrés académico o la aprensión ante las expectativas de futuro pueden ser decisivos, y ofrecen dianas en las que centrar las iniciativas de prevención. Pero otros son aún más difíciles de abordar:que tres barrios con renta especialmente baja (Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona) dupliquen la tasa de suicidios de la ciudad de Barcelona sirve de recordatorio de que también detrás de cada drama pueden haber circunstancias ligadas a la precariedad económica, la pérdida de un trabajo o de la vivienda. Asimismo, un amplio estudio entre universitarios ha mostrado que el riesgo de desarrollar ideaciones suicidas es siete veces mayor cuando se han sufrido abusos de cualquier tipo en el entorno familiar.

En cualquier caso, en los últimos años se ha producido un cambio relevante del que también somos exponentes los medios de comunicación. No hace mucho, la práctica informativa habitual era silenciar el fenómeno del suicidio, bajo el supuesto de que no hacerlo podía fomentar fenómenos de emulación, pero también bajo el peso del tabú. Sin embargo, siguiendo los consejos de los expertos en salud mental, se ha llegado a la conclusión de que el estigma y el desconocimiento acaban construyendo barreras que retardan el acceso a una ayuda efectiva, y que hablar con responsabilidad y rigor (en el entorno sanitario, en la familia, en la escuela y en los medios) es un primer paso para hacer aflorar problemas ocultos y prevenir muertes evitables.