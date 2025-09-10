Seis mil gargantas

En esta nuestra Barcelona que vive acuciada por los problemas de la vivienda, donde los jóvenes tienen que marcharse a vivir fuera de la ciudad, compartir piso o pagar alquileres imposibles, parece una ironía (a la vez con cierta lógica) que el equipo masculino de fútbol del Barça no tenga un hogar donde jugar el partido de liga contra el Valencia. Después de dos años viviendo de alquiler en Montjuïc, la posible vuelta al Spotify Camp Nou suponía un retorno parcial, donde 27.000 aficionados volverían a una casa a medio construir. De acuerdo: el césped, los asientos y los baños y parte de la decoración estarían por estrenar –primeras marcas, oye–, pero con los andamios y las grúas a la vista, y el polvo de cemento en la atmósfera. De momento, pues, la solución temporal será quedarse en el lugar donde se entrena y se practica, el Johan Cruyff, una solución no tan distinta de los autónomos que, por falta de un sofá propio, acaban durmiendo la siesta debajo de una mesa en el 'coworking'.

La extrañeza de este nuevo escenario ofrece una incógnita difícil de predecir. ¿Qué tipo de público será el que se desplace hasta el Johan Cruyff para animar al Barça? Su aforo llega solo a los 6.000 aficionados, 6.000 gargantas, pero deberían hacerse sentir como si fueran 60.000, como el dolby sensurround de los mejores cines.

La experiencia del Gamper en agosto no nos sirve, pues en esa ocasión la afición era mayormente turística. El club ha comunicado que tendrán preferencia los socios que subían incansablemente a Montjuïc, y es un buen premio a la constancia barcelonista. Pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si con tan poco tiempo la asistencia pincha?

Para evitar el ridículo la solución está en Barcelona, ante nuestros ojos. Se trata de vivir el partido con toda la emoción de un equipo de barrio, con la afición encima del rival, y para eso ya sabemos que los mejores son los 6.000 aficionados del Sant Andreu, que hacen hervir cada domingo el Narcís Sala, y los cerca de 4.000 del Europa que se desgañitan en el Nou Sardenya.

Que el Johan Cruyff sea para ellos: ¡entrada libre y gargantas al viento!