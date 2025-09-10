Camino a la plena normalidad

El Parlament de Catalunya inaugura las celebraciones oficiales de la Diada con un acto solemne de izada de la 'senyera', encabezado por el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (c). / EFE

La Diada, la fiesta nacional de Catalunya, ha estado siempre condicionada por el contexto en el que se ha celebrado. En los últimos años del franquismo todo eran gritos de libertad, carreras y detenciones. En 1977, la primera Diada de la democracia expresó un grito unánime de «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia». Durante los años del 'procés', el 11 de septiembre alumbró algunas de las concentraciones más numerosas que haya conocido Europa, la causa de una parte de los catalanes fagocitó la totalidad de la fecha y la senyera quedó desplazada por 'estelades' independentistas. ¿Qué marcara la Diada de mañana? Olvídense de unanimidades y de cifras de récord Guiness. Sería de desear que lo más relevante fuera la normalidad. La Diada del año pasado ya fue, en cierto sentido, una jornada post-independentista, porque Salvador Illa acababa de asumir la presidencia de la Generalitat, pero estuvo todavía organizada, en el plano institucional, por el Gobierno saliente de Esquerra Republicana que presidía Pere Aragonès. Esta será la primera Diada con un Ejecutivo socialista en plenas funciones desde el año 2010.

Una sociedad madura como la catalana debería valorar la normalidad como un bien común y pensar que puede servir para prestar más atención a las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Es probable que este deseo se manifieste en la Diada, aunque sea de forma más sutil que evidente. Además de compartir la fiesta con la familia y los amigos, el Onze de Setembre es una oportunidad para hablar, o reclamar, una mejora de todo lo que condiciona la vida de los catalanes. Desde las cosas más cercanas como la vivienda, el trabajo, la seguridad o la educación, hasta otras que tienen que ver con la paz, la convivencia o la identidad. Seguro que las manifestaciones convocadas servirán para expresar algunas de estas preocupaciones, como el malestar ante la insoportable masacre de Gaza. Tampoco sería de extrañar que la votación de hoy, en el Congreso de los Diputados, contraria a acortar la jornada laboral, sea uno de los temas exhibidos en pancartas. Máxime teniendo en cuenta el papel determinante que ha tenido Junts per Catalunya en impedir esta aprobación.

La Diada también se presenta para los independentistas como una oportunidad para demostrar que se están rehaciendo del doble fracaso del 'procés' y de las últimas elecciones catalanas. Nada hay que objetar a este objetivo, siempre que no se confunda la calle con las urnas. Sin embargo, todo indica que en el panorama resultante la disposición a hablar, cuanto menos, saltando por encima de las barreras que se establecieron durante ese periodo traumático, goza de mejor salud que la relación dentro del espacio del independentismo. En otras circunstancias, la decisión adoptada ayer por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, anulando parte del decreto que blinda el catalán en las escuelas, habría servido de acicate para una gran movilización unitaria. Lo más probable es que prevalezca la pugna insomne entre Junts y ERC que se ha puesto de manifiesto en la reducción de la jornada laboral, en la relación con el Govern de Illa y en la respuesta a la agresión de Israel, que divide incluso a los seguidores de Carles Puigdemont. Si a ello añadimos la búsqueda de protagonismo de Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, que ha acusado a Junts y ERC de «cambiar la voluntad del pueblo por sillas en las instituciones», no necesariamente está servida la confrontación. Pero sí un paisaje de geometrías que dejan de simplificar la realidad plural de Catalunya.